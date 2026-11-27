Lo Slaughter Club di Paderno Dugnano è chiuso dopo l'intervento delle forze dell'ordine al concerto degli L.A. Guns. Il locale chiede scusa, l'organizzatore attende chiarimenti.

Durante il concerto degli L.A. Guns del 18 novembre 2026 allo Slaughter Club di Paderno Dugnano (MI), le forze dell’ordine sono intervenute e lo spettacolo si è interrotto. Il locale è ora chiuso, e la proprietà ha diffuso un comunicato per spiegare il proprio ruolo nella serata e scusarsi con il pubblico.

Le versioni finora pubbliche arrivano dal locale e dall’organizzatore, la società ERP Live. Le cause dell’intervento non sono ancora state rese note.

Il comunicato del locale

Lo Slaughter Club sostiene di aver fornito solo la location in comodato d’uso all’organizzatore del concerto. Il locale si scusa con i presenti, molti dei quali sono arrivati anche da lontano.

Sull’accaduto, il locale dice che sono in corso indagini e che non gli è stato ancora permesso di accedere agli atti. Per questo, scrive, non è in grado di fornire altre informazioni. «Al momento il locale è chiuso e non si conoscono le tempistiche della riapertura.» Il comunicato promette ulteriori dettagli «se e quando possibile».

La versione dell’organizzatore

ERP Live ha diffuso un comunicato il giorno dopo il concerto, per rispondere a quelle che definisce voci e ricostruzioni inesatte circolate nelle ore precedenti. L’organizzatore esprime dispiacere per il pubblico e per gli artisti.

Secondo ERP Live, la società ha agito seguendo le indicazioni ricevute dalla proprietà del locale, e ha previsto una vendita di biglietti inferiore alla capienza che le era stata comunicata. L’interruzione, precisa, è avvenuta per l’intervento delle autorità competenti, e le ragioni sono oggetto di verifiche in corso.

Per i biglietti, l’organizzatore afferma: «stiamo verificando la possibilità di recuperare lo spettacolo». ERP Live promette di comunicare presto gli aggiornamenti su un’eventuale riprogrammazione oppure sulle modalità di rimborso.

Responsabilità ancora da chiarire

Le due versioni collocano le responsabilità in punti diversi. Il locale dice di aver solo messo a disposizione lo spazio. L’organizzatore dice di aver rispettato le indicazioni della proprietà. Entrambi rimandano alle indagini e alle verifiche in corso, e nessuno dei due ha ancora spiegato i motivi dell’intervento.

Per chi ha acquistato un biglietto, i punti aperti sono concreti: non si sa quando lo Slaughter riaprirà, né se il concerto sarà recuperato o se ci sarà un rimborso. Le informazioni promesse dal locale e dall’organizzatore dovranno chiarire questi aspetti.