Una lettera anonima con la frase ti uccideremo arriva alla gip di Milano Tiziana Landoni, che ora ha una vigilanza rafforzata sotto casa.

La giudice di Milano Tiziana Landoni ha ricevuto una lettera di minaccia anonima con esplicite minacce di morte e riferimenti alla scarcerazione di Youssef Siher, attivista, ricercatore e giornalista freelance, 30enne fondatore del Movimento 17 ottobre. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto di aumentare la misura di sicurezza per la magistrata, con una vigilanza mobile: un’auto delle forze dell’ordine che controlla l’abitazione.

Le minacce dopo la scarcerazione

Le minacce contro la giudice sono iniziate il 28 ottobre, giorno della scarcerazione di Siher. Landoni aveva ricevuto messaggi di insulti e minacce sui social, a cui era seguita una prima protezione. Per chi frequenta il Palazzo di giustizia di Milano, la tutela ha comportato anche il divieto di accedere ai corridoi dove la giudice svolge udienza, per evitare che la sua immagine venga diffusa.

La lettera anonima con la frase «ti uccideremo» è arrivata successivamente. Contro la scarcerazione di Siher si erano già espresse più voci del governo, e le minacce hanno portato la questione all’attenzione dei vertici giudiziari.

La vigilanza rafforzata

La prefettura aveva disposto in via d’urgenza la vigilanza generica radiocollegata nei confronti della giudice. Si tratta del primo livello di tutela, non di una scorta: prevede controlli nelle zone frequentate dalla magistrata e nell’area della sua abitazione, con passaggi di volanti della polizia e pattuglie dei carabinieri.

Nell’ultimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito in prefettura, la decisione è stata ratificata e il livello di protezione è stato aumentato. La vigilanza precede la scorta, che è una misura più invasiva.

Il procedimento contro Siher

Youssef Siher resta indagato, insieme alla moglie Sagia Hammoud, per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dalla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.