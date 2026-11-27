Una rissa con circa trenta persone e un locale chiuso per cinque giorni a Saronno, alle porte di Milano.

Una rissa con circa trenta persone e una licenza sospesa per cinque giorni. Un esercizio pubblico di Saronno, in provincia di Varese, è stato chiuso dopo il provvedimento disposto dal questore di Varese e notificato ai titolari dalla Polizia di Stato. Il blocco dell’attività è motivato dalla necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

La rissa nella notte di sabato 21 novembre

Intorno alla mezzanotte di sabato 21 novembre i Carabinieri sono intervenuti davanti al bar dopo la segnalazione di una violenta rissa. Sul posto sono arrivate tre pattuglie. Gran parte dei partecipanti si era già allontanata, ma i militari hanno rintracciato nella zona tre persone coinvolte. Erano in evidente stato di alterazione alcolica e avevano ferite al volto.

Feriti, soccorsi e rilievi

Il personale del 118 è intervenuto per soccorrere un cliente colpito al viso mentre stava consumando un drink dentro il locale. Altre due persone contuse si sono presentate da sole al comando dei Carabinieri, dove sono state assistite dai sanitari.

All’esterno del locale i militari hanno trovato numerosi frammenti di vetro e tracce di sangue sull’asfalto. Le persone identificate, sei in tutto, risultano già gravate da precedenti penali. Le loro lesioni sono giudicate guaribili tra i tre e i quindici giorni. Tutte sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per rissa.

Il provvedimento del questore

L’istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa della Questura è partita da una proposta della Compagnia Carabinieri di Saronno. Il questore Paolo Iodice ha disposto la sospensione della licenza per cinque giorni. Nella motivazione ha indicato la gravità dei fatti, la presenza di persone ubriache, il numero dei feriti e la totale mancanza di collaborazione da parte del gestore.

Il provvedimento è stato notificato ai titolari dalla Polizia di Stato. La sospensione dura cinque giorni, durante i quali il locale resta chiuso.