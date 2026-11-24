Un Paese delle Meraviglie a due passi da piazza Cordusio, con ingresso gratuito e orari che cambiano ogni giorno.

Amazon ha aperto a Milano l’Amazon Black Friday Wonder Space, uno spazio immersivo a ingresso gratuito dedicato alla Settimana del Black Friday. Il pop up si trova in via Meravigli 2A, vicino a piazza Cordusio, e resterà aperto fino a domenica 29 novembre 2026.

Il tema è quello di un Paese delle Meraviglie, con offerte, idee regalo per Natale, novità e servizi di Amazon. Lo spazio vuole portare nel mondo reale un’esperienza che di solito si vive sullo schermo dello smartphone.

Orari e ingresso

L’ingresso è gratuito. Gli orari cambiano in base al giorno:

Martedì 24 novembre: dalle 15 alle 20.

Da mercoledì 25 a venerdì 27 novembre: dalle 11 alle 20.

Sabato 28 e domenica 29 novembre: dalle 10 alle 20.

I clienti Telepass hanno un ingresso prioritario. Basta mostrare l’app Telepass con login attivo oppure la conferma di acquisto di un dispositivo Grab&Go su.

Il percorso tra idee regalo, libri e palco

All’ingresso c’è una selezione di idee regalo divisa in tre fasce di prezzo: meno di 20 euro, meno di 100 euro e oltre 100 euro. Segue l’Angolo della Lettura, con l’installazione interattiva “Un libro per un ricordo”. Qui si trovano anche i titoli di Amazon Books e le offerte del Mese della Lettura Amazon, che prosegue fino al 30 novembre. Sono previsti sconti fino al 15% su una selezione di libri cartacei e oltre 1.200 eBook Kindle a partire da 1,99 euro. Fino a gennaio, la spedizione veloce e gratuita vale sugli ordini idonei di libri venduti e spediti da Amazon.

Il cuore dell’evento è il Wonder Stage, un salotto immersivo a 360 gradi con un palco centrale. In programma il live streaming del podcast Made IT, in cui Inès Makula e Camilla Scassellati Sforzolini intervistano Fabio Volo per il romanzo “Vieni, torniamo a casa” (Mondadori). Poi c’è Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, che presenta l’album natalizio “SAL DA CLAUS – The Christmas Album” e il brano “Oh Happy Day (Amazon Music Original)”, in esclusiva su Amazon Music. L’installazione “Tracce di Meraviglia” trasforma i suoni del pubblico in materia visiva. L’opera finale sarà svelata durante l’evento Wonder Closing, con la partecipazione di Giovanni Muciaccia.

Nella sala dedicata al Made in Italy ci sono prodotti di piccole e medie imprese presenti nella vetrina Made in Italy di. Accanto, Telepass illustra i suoi servizi, dal telepedaggio ai parcheggi, e offre un gadget.

Dispositivi, moda e brand partner

L’area Dispositivi Amazon presenta Alexa+, l’assistente personale con intelligenza artificiale in accesso anticipato. Sono esposti la nuova famiglia Amazon Alexa Tablet, con modelli da 12 Pro, 11 e 8 pollici, il nuovo Echo Dot, Echo Time e Amazon Kids Echo Dot. Per la lettura ci sono il nuovo Kindle, il Kindle Colorsoft Signature Edition e il Kindle Paperwhite Signature Edition. Completano la selezione Fire TV Stick 4K e il nuovo telecomando Fire TV.

Nello spazio Fashion e Beauty c’è Provami, un fit check interattivo: basta chiedere ad Alexa+ “Alexa, dammi un’occhiata, come sto così?” per ricevere consigli di stile.

Quattro corner sono dedicati ai brand partner: Colgate presenta la linea Max White Purple con un percorso che si chiude con una photo experience; L’Oréal Italia offre analisi della pelle, consulenze, ritocchi di make-up e piega; Lavazza propone la degustazione del caffè preparato con Tablì; Nintendo permette di provare le dodici discipline di Nintendo Switch Sports Resort su Nintendo Switch 2.

Il Toys We Love raccoglie dieci giochi con una valutazione media di almeno quattro stelle, tra cui UNO nella versione Liar’s, le piante botaniche dondolanti Lego, il razzo spaziale dell’Esa di Playmobil e l’Action Buddy Grogu di Star Wars. Ci sono anche i nuovi Amazon Kids Tablet da 8 e 11 pollici con il servizio in abbonamento Kids+.

Come organizzare la visita

Da mercoledì a venerdì lo spazio apre alle 11, quindi le prime ore del mattino sono il momento meno affollato. Chi è cliente Telepass può usare la corsia prioritaria. Gli orari degli appuntamenti sul Wonder Stage non sono indicati nel comunicato: conviene verificarli sul sito di Amazon prima di andare.