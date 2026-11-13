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Spettacolo Hot Wheels a Santa Giulia: date, orari e mobilità

Hot Wheels sfreccia a Milano con stunt acrobatici e consigli pratici per arrivare in città.
Chiara Vimercati · · 3 min
Spettacolo Hot Wheels a Santa Giulia: date, orari e mobilità

Il Hot Wheels Stunt Show arriva a Milano per due giornate consecutive, sabato 14 e domenica 15 novembre. Lo spettacolo prende il via alle 11.30 all’interno dell’Unipol Dome di santa giulia, un’arena moderna capace di ospitare spettacolari evoluzioni su quattro ruote, da quads a moto, passando per auto da corsa. Il pubblico, di tutte le età, può assistere a salti di rampe, impennate e voli acrobatici che ricreano il mondo delle famose macchinine in scala reale.

Le acrobazie che fanno vibrare l’arena

Gli stuntmen, provenienti da diverse squadre internazionali, mostrano abilità di alto livello: giri della morte in quad, derapate a più di 150 km/h, e impennate prolungate su moto a due ruote. Le esibizioni sono arricchite da effetti luminosi e colonne sonore sincronizzate, creando un’atmosfera di forte impatto visivo. Il programma è pensato per coinvolgere il pubblico: in alcuni momenti i fan possono partecipare a brevi interviste dal palco o a sfide di abilità guidate dai professionisti, garantendo un’esperienza interattiva.

Come raggiungere l’Unipol Dome con i mezzi pubblici

Il modo più comodo per giungere all’evento è la metro M3 (linea gialla) fino alla stazione di Rogoredo. Da lì, le navette Arena Shuttle partono dalle 8:30 (prima partenza) e continuano fino alle 11:26. Dopo lo spettacolo, le navette riprendono il servizio dalle 12:38, con l’ultima corse alle 14:14, consentendo un ritorno agevole verso la città. Chi preferisce il tram può utilizzare la linea 27, fermata viale Ungheria / via Guerrieri Gonzaga, oppure i bus 45 (da San Donato o Lambrate) e 88 (da via Monte Penice). È importante notare che i parcheggi dell’Unipol Dome sono riservati a chi li ha prenotati; le strade intorno all’arena saranno chiuse al traffico per tutta la durata dello spettacolo.

Pagamenti contactless e app di mobilità

Per evitare code alle biglietterie, è consigliato utilizzare la carta di credito, il cellulare o lo smartwatch sui lettori contactless. Questo metodo è valido per la metro, i tram e gli autobus gestiti da ATM, senza commissioni aggiuntive. Inoltre, l’app ATM Milano consente di acquistare i biglietti, ricevere notifiche in tempo reale su eventuali ritardi e controllare la disponibilità dei parcheggi. Per chi viaggia con una carrozzina, è possibile consultare l’accessibilità delle stazioni direttamente dall’app o contattare il numero 02 48 607 607 (opzione 1).

Altri eventi in città nello stesso periodo

Il weekend del 14-15 novembre coincide anche con la chiusura della diciannovesima edizione di Piccolo Grande Cinema, organizzata da Cineteca Milano. Tra le proposte, la masterclass del regista cinese Wang Bing e il documentario di Haile Gerima sul colonialismo italiano in Etiopia. Per chi desidera prolungare la serata, i locali vicini all’Arena offrono ristoranti, bar e spazi di intrattenimento, tutti facilmente raggiungibili con le stesse connessioni di trasporto descritte sopra.

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Autore
Chiara Vimercati
Chiara Vimercati vive a Milano e da anni cura le pagine di servizio e "città": orari, biglietti, ZTL, come arrivare e dove parcheggiare. Si è specializzata nelle guide pratiche per chi vive o visita Milano, verificando ogni dato alla fonte (azienda di trasporto locale, Comune, siti dei musei) e indicando sempre quando un'informazione è stata aggiornata. Conosce a fondo Duomo, Castello Sforzesco, Navigli, Brera e i quartieri della città, e racconta Lombardia con attenzione ai dettagli operativi che servono davvero al lettore.

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