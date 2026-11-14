La commissione del Comune di Milano ha scelto i 43 premiati degli Ambrogini d'oro 2026, che saranno consegnati il 7 dicembre.

La commissione per le civiche benemerenze del Comune di Milano ha completato la lista dei 43 destinatari degli Ambrogini d’oro 2026. I riconoscimenti saranno consegnati il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, patrono della città. Sono state 307 le candidature arrivate a Palazzo Marino: 136 riguardavano persone, 27 la memoria di chi non c’è più e 144 enti e soggetti collettivi.

Gli Ambrogini premiano chi si è distinto per impegno sociale, ricerca scientifica, attività culturale e artistica o per il contributo alla crescita della comunità milanese, anche fuori dai confini cittadini. La medaglia riprende il modello di un’antica moneta d’oro medievale con l’effigie del santo.

La Grande Medaglia d’Oro alle vittime di Crans-Montana

Il riconoscimento più alto andrà alla Comunità delle famiglie, al CGU Niguarda, agli operatori sanitari e al personale scolastico che hanno assistito le vittime, i feriti e le loro famiglie dopo il rogo di Crans-Montana. Il tema ha segnato l’edizione di quest’anno, che sarà dedicata soprattutto alla comunità milanese colpita dalla tragedia.

Medaglie d’oro alla memoria e medaglie d’oro

Sette Medaglie d’Oro alla Memoria saranno assegnate, tra gli altri, a Luca Attanasio, ambasciatore ucciso in Congo, a Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime del rogo, e all’agente Francesco Imprezzabile, morto durante un inseguimento. Ricordati anche il consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi, la giornalista Elena Pero e Enrico Rizzi.

Quindici sono le Medaglie d’Oro. Tra i nomi noti figurano l’ex sindaco Gabriele Albertini, la stilista Donatella Versace e il cantautore Biagio Antonacci, cresciuto a Rozzano. Premiati anche il vicedirettore del Corriere della Sera Venanzio Postiglione, l’artigiano Antonio Acunzo, la radiologa Aurora Balzani, il chirurgo Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, l’imprenditrice Elena Zambon e il dirigente scolastico Francesco Muraro.

Venti attestati alle realtà civiche

Gli Attestati di Civica Benemerenza vanno a enti, associazioni e singoli cittadini, tra cui il Comitato provinciale UNICEF Milano, la CISL Milano Metropoli, il Premio Bagutta, il Birrificio Lambrate, l’ASD Rugby Parco Sempione e i commissariati Garibaldi-Venezia e Lorenteggio. La cerimonia si terrà il 7 dicembre.

Le candidature escluse

Non hanno superato la selezione le proposte di Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele, e del Museo della Brigata Ebraica, sostenute rispettivamente da Azione e forza italia e rimaste al centro di un acceso confronto politico. Fuori anche lo stadio di San Siro, nel centenario, Walter Zenga, il comitato Famiglie Sospese, Lea Garofalo e Sandro Mazzola, questi ultimi due candidati alla memoria dai Riformisti.