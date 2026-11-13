Serrande abbassate per dieci giorni al Bar Dedi, dopo mesi di interventi per risse, spaccio e clienti con precedenti penali.

Il Bar Dedi di via delle Mimose, a Rozzano, resta chiuso per dieci giorni. Il provvedimento è stato firmato dal questore Bruno Megale e notificato questa mattina ai titolari dagli agenti della Divisione amministrativa e sociale della Questura di Milano. La sospensione riguarda sia la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande sia quella per la rivendita di generi di monopolio.

Risse e spaccio nei pressi del locale

Nel corso dell’anno i militari della Tenenza di Rozzano dei Carabinieri sono intervenuti più volte nei pressi e nelle pertinenze del bar per episodi di rissa e per spaccio di sostanze stupefacenti. Questi interventi hanno già portato all’arresto e alla denuncia a piede libero di diverse persone.

Clienti con precedenti e controlli ad alto impatto

I controlli sono stati effettuati dal Reparto prevenzione crimine e dalla Divisione amministrativa della Questura, nell’ambito dei servizi ad alto impatto disposti dalla Prefettura su indicazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli agenti hanno identificato numerosi avventori con precedenti penali e di polizia, per reati contro il patrimonio e la persona, contro la pubblica amministrazione, in materia di armi e stupefacenti, di immigrazione, di codice della strada e contro il sentimento per gli animali.

La sospensione è stata adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che consente al questore di intervenire per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento dura dieci giorni e vale per entrambe le attività del locale.