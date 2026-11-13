Un mercatino di Natale al Circolo Filologico supporta il progetto Dona Speranza e aiuta più di 6.000 persone in difficoltà.

Dal 13 al 15 novembre, il Circolo Filologico Milanese si trasforma in un punto di ritrovo per chi desidera coniugare lo spirito delle feste con la solidarietà. L’evento, organizzato dalla Società San Vincenzo de Paoli, mette a disposizione dei visitatori esposizioni di artigianato, moda, vintage e specialità gastronomiche, il tutto a ingresso libero. Per chi volesse evitare le ore di punta, è consigliata la prenotazione online, una pratica semplice che permette di gestire al meglio gli afflussi.

Il mercatino di Natale e il progetto Dona Speranza

La fiera nasce con l’obiettivo di finanziare il progetto Dona Speranza, una iniziativa mirata a sostenere persone sole e famiglie in situazione di povertà a Milano. Ogni acquisto – che si tratti di un capo in cashmere, di un oggetto vintage o di una specialità gastronomica – contribuisce direttamente a questo programma, trasformando il gesto del regalo in un reale aiuto concreto.

Offerte concrete per un Natale solidale

Tra i banchi è possibile trovare idee regalo originali, decorazioni natalizie, libri per bambini e articoli per la casa, tutti selezionati per la loro qualità e provenienza locale. Il mercatino diventa così un’occasione per anticipare gli acquisti natalizi, ma soprattutto per farlo in modo responsabile, sostenendo le attività di assistenza che la Società San Vincenzo promuove sul territorio.

Impatto sociale della Società San Vincenzo nel 2025

Nel corso del 2025 la Società ha assistito 6.450 persone a Milano, tra cui 1.392 minori e 527 anziani. Il sostegno è stato articolato in diverse forme: distribuzione di generi alimentari, contributi per spese correnti come affitti, bollette e visite mediche, e progetti strutturati quali l’housing sociale per chi rischia l’emergenza abitativa.

Tipologie di povertà affrontate

Il dato più evidente riguarda la povertà economica, che ha colpito 3.078 individui in maniera isolata, senza altre vulnerabilità concomitanti. Questo fenomeno comprende i cosiddetti “working poor”, persone occupate il cui reddito non copre le spese essenziali. Le conseguenze sono molteplici: difficoltà nel pagare le bollette (povertà energetica), affitti insostenibili (povertà abitativa), mancanza di risorse per lo studio (povertà educativa) e limitato accesso a cure specialistiche (povertà sanitaria).

Il progetto Dona Speranza risponde a queste esigenze con interventi mirati, offrendo non solo aiuti immediati ma anche percorsi di inserimento scolastico, tutoraggio e sostegno nella ricerca di soluzioni abitative durature. Il risultato è una rete di assistenza che, pur basandosi su numeri concreti, resta centrata sulla dignità delle persone coinvolte.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo, dimostrando l’importanza della collaborazione tra enti pubblici, privati e il terzo settore. Per chi desidera partecipare, le informazioni utili – indirizzo, orari e contatti – sono disponibili sul sito web ufficiale della Società, con la possibilità di prenotare la visita in modo del tutto gratuito.