Milano prepara tre nuovi parcheggi interrati per risolvere la carenza di posti auto nei punti più trafficati della città.

La mobilità urbana milanese si trova di fronte a una sfida strutturale: la disponibilità di posti auto è insufficiente a coprire la domanda di residenti, lavoratori e turisti. Al centro di questa emergenza, mercoledì 11 novembre 2026, la Giunta comunale guidata da Giuseppe Sala ha firmato tre delibere che riconoscono l’interesse pubblico per la costruzione di parcheggi sotterranei in tre zone strategiche della città.

La decisione è stata emessa senza entrare nel merito delle soluzioni progettuali, ma si limita a certificare che la localizzazione proposta risponde a un reale fabbisogno di sosta. Come riportato nelle delibere, la valutazione riguarda esclusivamente la capacità delle aree di accogliere nuove strutture destinate a parcheggi pubblici e residenziali, lasciando aperta la fase successiva di gara.

Numeri e necessità: perché serve un nuovo parcheggio

Milano conta attualmente circa 295 000 posti auto lungo le strade, a cui si aggiungono 39 000 spazi in garage e autorimesse pubbliche o private. Secondo una stima dell’Assimpredil Ance, la città necessita ancora di 89 000 posti in zona giorno e di 34 500 posti notturni per coprire la domanda effettiva. La spinta verso le pedonalizzazioni, avviata dalla stessa amministrazione, ha ridotto di circa tre mila i posti disponibili su strada rispetto al 2022, accentuando la pressione sulla rete di parcheggi.

I tre progetti approvati

Via Papa Gregorio XIV, cuore storico vicino ai Navigli

Il primo silo si svilupperà lungo via Papa Gregorio XIV, a due passi dal quartiere dei Navigli, zona tradizionalmente congestionata sia per la vita notturna sia per l’attività commerciale. L’intervento è mirato a liberare spazi in superficie, consentendo un flusso più fluido per pedoni e ciclisti.

Via Palestro, accanto ai Giardini Indro Montanelli

Il secondo parcheggio sarà collocato in via Palestro, una strada che costeggia il centro storico e i Giardini Indro Montanelli. L’area, pur essendo di elevato pregio architettonico, è soggetta a forte congestione, soprattutto in orari di punta e nei periodi di eventi culturali.

Via Bertani, zona Arco della Pace

L’ultima struttura verrà realizzata in via Bertani, nei pressi dell’Arco della Pace. Qui la pressione del traffico è legata sia al passaggio di veicoli abitazionali sia a quello di mezzi di servizio, rendendo cruciale la disponibilità di nuove stazioni di sosta.

Tutte le proposte sono state presentate dal Gruppo Alfano Immobiliare, che le ha avanzate attraverso lo schema del partenariato pubblico-privato e della finanza di progetto. In questo modello, l’impresa privata si occupa del finanziamento e della realizzazione dell’opera, ottenendo la gestione dell’attività di sosta e delle relative tariffe per coprire gli investimenti.

Contesto politico e reazioni

Le delibere sono state approvate a pochi mesi dalle elezioni comunali, gesto che alcuni esponenti dell’opposizione hanno interpretato come un tentativo della Giunta di guadagnare consensi sulla questione più sentita dai milanesi: la carenza di parcheggi. In passato, amministrazioni di centrodestra avevano cancellato progetti analoghi, mentre durante la legislatura di Giuliano Pisapia erano state avviate mediazioni per salvare opere come quella di via Borgogna.

Nel frattempo, la Giunta ha continuato a potenziare le pedonalizzazioni, includendo anche la chiusura temporanea di via Andrea Doria per una “zona tattica” attiva h24. La tensione è culminata con manifestazioni organizzate dai residenti di piazza Sicilia e dal Comitato De Angeli-Frua, che denunciano decisioni prese “dal basso verso l’alto” senza adeguato confronto.

Secondo la normativa comunale, le proposte rimarranno visibili sul sito istituzionale per sessanta giorni; durante questo lasso, altri operatori potranno presentare offerte più vantaggiose, toglierà al proponente originale il diritto di prelazione in caso di gara.

Milano ha riconosciuto formalmente la necessità di ampliare la capacità di sosta in tre zone chiave della città, affidando la realizzazione al modello PPP. Restano aperte le fasi di gara e di definizione dei dettagli operativi, ma la scelta di inserire i tre siti nel Piano Parcheggi segna un importante passo verso la risoluzione di un problema che da anni affligge la mobilità urbana milanese.