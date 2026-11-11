A Milano quattordici giovani sono stati catturati per una serie di rapine violente su treni e metropolitane, con un chiaro schema di aggressione.

Nel periodo compreso tra agosto 2025 e giugno 2026 le forze dell’ordine milanesi hanno messo a segno un’operazione che ha portato all’arresto di quattordici individui accusati di aver compiuto otto rapine sui mezzi di trasporto pubblico. Le aggressioni si sono verificate sia a bordo delle carrozze dei treni regionali sia nelle stazioni della metropolitana, spesso nella immediate vicinanza delle fermate.

Le indagini, condotte dal Commissariato Mecenate, hanno permesso di ricostruire un modus operandi estremamente organizzato: i sospetti individuavano la vittima, la seguivano fino a una zona meno affollata, la accerchiavano e, ricorrendo a violenza fisica e a spray al peperoncino, la costringevano a consegnare gioielli, denaro e carte di pagamento. La forza del gruppo, fino a dieci persone, ha facilitato il furto di oggetti di valore come collane d’oro, braccialetti, orologi e denaro contante.

Identità dei sospetti e provvedimenti giudiziari

Tra gli arrestati vi è un cittadino tunisino di 20 anni, per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Gli altri tredici sono tutti di nazionalità egiziana, con età compresa tra i 19 e i 25 anni, e hanno ricevuto la stessa misura restrittiva. Un ulteriore giovane tunisino, anch’egli di 20 anni, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione regolare presso la polizia giudiziaria.

Luoghi delle rapine e impatto sulle vittime

Gli scontri violenti sono avvenuti in diverse stazioni e fermate della rete milanese: M3 Brenta, M3 Corvetto, M5 Gerusalemme, M1 Porta Venezia, la fermata bus di piazzale Buonarroti, la stazione ferroviaria Domodossola, Piazza XXIV Maggio e via Torino. Le vittime, spesso sole al momento dell’aggressione, hanno riportato lesioni di diversa gravità: una persona è stata curata per cinque giorni di prognosi, un’altra per ventotto giorni.

Procedimento penale unico

Nel mese di giugno, i magistrati hanno accorpato dieci procedimenti distinti in un unico fascicolo, semplificando la gestione delle accuse di rapina, furto con strappo e ricettazione. La decisione è stata basata sull’analisi delle registrazioni video fornite da ATM, Ferrovie Nord e da telecamere private, nonché sulla ricostruzione dei profili social degli indagati, che hanno confermato la corrispondenza di abbigliamento e accessori con le immagini delle rapine.