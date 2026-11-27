Maxi controllo interforze nell'area della Stazione Centrale di Milano: 263 persone identificate e sequestri di droga.

Nel pomeriggio di giovedì 26 novembre, a Milano, è stato effettuato un nuovo servizio straordinario di controllo nell’area della Stazione Centrale e nelle strade vicine, nell’ambito del dispositivo “Alto Impatto“. Il bilancio parla di 263 persone identificate, due indagati e otto cittadini stranieri accompagnati in Questura per le procedure di identificazione.

Le forze coinvolte e le zone controllate

L’operazione è stata coordinata dalla Prefettura e ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, compresi i nuclei Nas e Nil, Guardia di Finanza, Polfer e Polizia Locale. I controlli non si sono fermati agli spazi della stazione: hanno interessato anche piazza Duca d’Aosta, piazza 4 Novembre, via Vittor Pisani, via Vitruvio e via Sammartini.

Nel corso del pomeriggio sono stati controllati 23 veicoli e otto esercizi commerciali. Sono stati sequestrati stupefacenti e sono state effettuate verifiche amministrative, con sanzioni a carico di attività commerciali e automobilisti.

Indagati e reati contestati

Le due persone indagate rispondono, a vario titolo, di reati legati alla normativa sull’immigrazione, ricettazione, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Un servizio nel piano di controlli straordinari

L’intervento rientra in un piano di controlli straordinari che mira a mantenere alta l’attenzione sull’area della Centrale, uno dei principali snodi di accesso alla città e molto frequentato da viaggiatori, residenti e lavoratori.

Commentando l’operazione, il prefetto Claudio Sgaraglia ha dichiarato: “Assicurare una presenza costante e visibile delle Forze di Polizia significa non soltanto contrastare le condotte illecite, ma anche accrescere la fiducia dei cittadini nella capacità delle istituzioni di garantire la piena e sicura fruibilità degli spazi urbani”.