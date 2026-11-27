Milano cresce, invecchia e cambia volto. I dati presentati nella prima giornata del Forum demografia mostrano dove si concentra la trasformazione.

Milano ha raggiunto quota 1.399.173 residenti, con un aumento del 4,3% rispetto al 2011. Le famiglie sono salite a 769.050, l’8,4% in più nell’arco di quindici anni. Ogni giorno si aggiungono circa 830mila non residenti tra studenti, lavoratori, domiciliati e turisti, e la popolazione gravitante quotidiana supera così i 2,2 milioni di persone.

Il quadro è stato presentato venerdì 27 novembre 2026, nella prima giornata del Forum demografia, in programma fino a lunedì 30 novembre.

Una città che attrae giovani ma deve trattenerli

I dati descrivono una città capace di attrarre persone e giovani. Il forum indica però anche le sfide: il costo della vita, la trasformazione delle famiglie, l’invecchiamento della popolazione e la necessità di creare le condizioni perché chi sceglie Milano possa restarvi e costruirvi il proprio futuro. Il tema viene affrontato anche in una prospettiva metropolitana, data la rilevanza del territorio circostante.

La fascia d’età più numerosa è quella tra i 35 e i 64 anni, con 613mila residenti. I giovani tra i 18 e i 34 anni sono 282mila, cresciuti del 20,8% rispetto al 2011. Gli under 18 sono circa 188mila, di cui 12.862 nuovi maggiorenni, il 3,3% in più rispetto a quattro anni fa. Gli over 85 sono 68mila, contro i 46mila di quindici anni fa, con un aumento del 47,6%.

Tra i segnali positivi c’è la diminuzione dei Neet, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Oggi sono il 9,7% della fascia, contro l’11,4% del 2022. L’età media dei milanesi è di 45,8 anni.

Famiglie più piccole e quartieri che cambiano

Quasi sei famiglie su dieci sono composte da una sola persona: su 769.050 famiglie residenti, il 56,9% vive da sola. Le persone che vivono sole sono 437.957, il 5,9% in più rispetto al 2022, e il fenomeno riguarda tutte le generazioni, con circa 100mila under 35.

Crescono anche le famiglie più numerose, con cinque o più componenti. Sono aumentate del 10,2% rispetto al 2011 e rappresentano il 2,8% del totale. La presenza è più alta in alcuni quartieri, come Tre Torri (19,1%), Gratosoglio (18,7%) e Muggiano (17,4%).

Certosa, Tre Torri e Figino guidano la crescita

Dal 2011 i Nuclei di Identità Locale con la maggiore crescita demografica sono Certosa (+113,9%), Tre Torri (+91,5%) e Figino (+51,1%). Sono anche i quartieri con la maggiore incidenza di minori.

Altri quartieri hanno perso residenti: Duomo (-8,1%), Barona (-4,5%) e Quinto Romano (-3,6%).

Il appello alle istituzioni

L’assessora ai Servizi civici e generali Gaia Romani ha indicato nelle politiche per la casa, la mobilità e le solitudini il terreno su cui la città deve intervenire. Ha dichiarato: “I temi dell’abitare, della mobilità, del costo della vita e delle solitudini hanno bisogno di strumenti e risorse adeguati alla complessità delle sfide che le città sono chiamate ad affrontare”.

Secondo Romani, “I dati ci dimostrano che si tratta di questioni che superano i confini comunali e che i singoli Comuni, da soli, non possono governare”. Per questo ha chiesto una legge speciale per le città metropolitane, con poteri e strumenti adeguati alle responsabilità che assumono, guardando anche alle esperienze di Parigi e Barcellona.

Romani ha concluso: “Le sfide cambiano e si allargano: anche le istituzioni devono essere messe nelle condizioni di affrontarle”.

Nel 2025 le iscrizioni anagrafiche sono state 49.606 e le cancellazioni 48.926, con un saldo positivo di 680 residenti. Il 43,1% delle nuove iscrizioni arriva dall’estero, mentre il 55,9% delle cancellazioni è diretto verso la Lombardia, e il 34,5% verso la provincia di Milano.