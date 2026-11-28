Un ragazzo di 22 anni arrestato a Milano mentre stava per entrare a scuola con una pistola carica in tasca

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato la mattina di giovedì 26 novembre a Milano, davanti all’Its Innova Professioni di viale Murillo 17, nei pressi di piazza Zavattari. Il giovane, studente dell’istituto, è stato fermato dai carabinieri della Compagnia Milano porta Magenta poco prima di entrare nella scuola. Con l’accusa di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, è stato portato nella casa circondariale di Milano San Vittore.

La segnalazione dei compagni e l’intervento dei carabinieri

Il controllo è nato dalle preoccupazioni di alcuni studenti, che hanno riferito alla direzione dell’istituto che il 22enne avrebbe avuto l’abitudine di presentarsi alle lezioni con un’arma. Secondo quanto raccontato dai compagni, il ragazzo sarebbe arrivato in aula più volte armato, sarebbe andato in gita con una pistola nello zaino e avrebbe minacciato una compagna puntandole l’arma addosso. Sono racconti non confermati dagli investigatori.

La scuola ha inoltrato la segnalazione ai carabinieri. I militari sono intervenuti prima che il giovane entrasse nell’istituto e lo hanno trovato in possesso di una pistola calibro 22 con un colpo già inserito in canna.

Le perquisizioni e il materiale sequestrato

Gli accertamenti sono proseguiti con le perquisizioni nell’abitazione del ragazzo e nel veicolo a sua disposizione. In questi luoghi i carabinieri hanno trovato un secondo revolver, calibro 32, diverse munizioni di vario calibro, 9,1 grammi di polvere da sparo e due giubbotti antiproiettile completi di placche balistiche.

Le prime verifiche hanno stabilito che le armi sono illegali e non sono regolarmente detenute da nessuno in famiglia. Le indagini si concentreranno ora sulla provenienza delle due pistole e sul motivo per cui il giovane le portasse con sé.

Il profilo del ventiduenne

Secondo gli investigatori, il ragazzo non aveva mai avuto problemi con la giustizia e non risulta in cura presso centri psichiatrici. Gli accertamenti non hanno riscontrato minacce aperte nei confronti di nessuno: il giovane avrebbe parlato delle armi con gli altri studenti. Secondo alcune ricostruzioni di stampa, il 22enne soffrirebbe di un disturbo dell’umore, un dato che al momento non risulta confermato dalle autorità.

Il ragazzo, residente in zona Bande Nere, ha conseguito la maturità scientifica negli anni scorsi e frequentava l’Its Innova Professioni, la fondazione nata nel 2014 che forma tecnici superiori post diploma nei settori del turismo, della cultura, della ristorazione, dell’artigianato artistico e del digitale.

Il passaggio al giudice

Il giovane è stato fermato in base a un provvedimento disposto d’intesa con il pubblico ministero di turno. Si trova ora nel carcere di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni è prevista l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere sul provvedimento.