Il grande abete di piazza Duomo a Milano divide la città sul nome, mentre l'accensione è fissata per il 4 dicembre

A Milano l’abete alto 26 metri che si trova in piazza duomo, davanti alla cattedrale, è al centro di una polemica. Il Comune lo chiama ufficialmente Albero del Dono, mentre molti cittadini e alcuni politici preferiscono il nome Albero di Natale. L’albero arriva da Levico Terme, in provincia di Trento, e sarà acceso venerdì 4 dicembre alle 17.

Per chi lavora o vive in centro, la piazza sarà un cantiere e un punto di ritrovo attivo nelle prossime settimane. Conviene quindi sapere che cosa succede in zona e come organizzare gli spostamenti.

La polemica sul nome

La scelta del nome ha acceso il dibattito sui social. Il post Facebook con cui Palazzo Marino ha annunciato l’arrivo dell’albero ha ricevuto commenti critici, tra cui “Milano ormai è senza tradizioni”. La vice coordinatrice cittadina di Fdi, Deborah Dell’Acqua, ha scritto che “Il Natale è parte della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità e rispettare le proprie tradizioni non significa escludere nessuno. Chiamiamole con il loro nome”. Il consigliere comunale di Fdi Francesco Rocca ha parlato di un “delirio woke della sinistra milanese”. Sul tema è intervenuto anche l’ex sindaco Gabriele Albertini, che ha definito sbagliato non riconoscere la tradizione natalizia.

Non tutti però condannano la scelta. Alcuni ricordano che l’albero è stato usato per raccogliere fondi per la solidarietà, e che la sua finalità sociale è un segnale positivo.

Le voci in piazza

Anche tra i passanti le opinioni sono divise. Francesco, pensionato del Giambellino, dice che il nome è sbagliato. Francesca, 23 anni, studentessa della vicina Università Statale, non frequenta la Chiesa ma non capisce perché cambiare il nome. Olivier, turista francese, sostiene che “È un albero di Natale. Si vede lontano un chilometro”.

Cosa fare per evitare disagi

Chi deve raggiungere piazza Duomo nei giorni dell’accensione può considerare due aspetti: la piazza è circondata da transenne per i lavori in corso e la zona è frequentata da turisti e studenti. Chi si sposta in auto dovrebbe evitare il centro nelle ore di maggiore afflusso e preferire i mezzi pubblici o la metropolitana, più rapidi nei dintorni del Duomo. Per la zona della Galleria e le vie vicine, è utile verificare in anticipo gli eventuali percorsi modificati.

Per l’accensione del 4 dicembre, alle 17, è prevedibile un afflusso maggiore del solito. Chi vuole evitare la folla può arrivare prima o dopo l’orario dell’evento.

Sul sito del progetto con il QrCode, posizionato ai piedi dell’albero, è possibile sostenere Progetto Arca, Caritas Ambrosiana e Comunità di Sant’Egidio.