Domenica all'Olimpico la Roma riceve il Monza dell'ex Juric: formazioni, duello in attacco e dove vedere la partita.

Domenica 29 novembre alle 18:00 la Roma ospita il Monza all’Olimpico, nella 13esima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano dal pareggio in Champions League contro il Psg di Luis Enrique e dall’ultimo turno, in cui hanno superato l’Inter in classifica e sono saliti al secondo posto, a -2 dalla Lazio capolista.

Di fronte c’è il Monza dell’ex Juric, tornato al successo contro la Fiorentina dopo una serie di sconfitte consecutive. I brianzoli sono a +2 sulla zona retrocessione.

Roma, difesa a tre e dubbi sulle punte

In difesa Ghilardi è dato favorito per una maglia da titolare, pronto a rilevare Mancini, apparso in difficoltà a Parigi. Accanto a lui ci sono N’Dicka e Hermoso, con Svilar in porta.

A centrocampo tornano Cristante e Koné, mentre sulle fasce giocano Lulli a destra e Wesley a sinistra. Il modulo è il 3-4-2-1.

Davanti la situazione è meno chiara. Accanto a Dybala si indicano sia Rodrigo Mora sia Soulé, quest’ultimo anche come possibile titolare, mentre Malen dovrebbe essere la punta centrale.

Monza, il duello tra Malen e Varela

Per il Monza il centrocampo ruota attorno a Pessina, confermato in mezzo al campo. Davanti, Varela è il riferimento offensivo con 11 gol in campionato, a sostegno del portoghese c’è Robinson.

Varela sfida Malen, che è a quota 12 nella classifica dei capocannonieri. Il Monza si presenta con una difesa a tre, con Kouadio e Goglichidze ai lati di un terzo centrale che, secondo le indicazioni, potrebbe essere Lucchesi oppure Carboni. Ziolkowski cerca un posto ma parte dietro nelle gerarchie.

Il modulo degli ospiti è indicato in due modi, 3-5-2 e 3-4-2-1, e la differenza riguarda soprattutto la posizione dei centrocampisti.

Dove vedere Roma-Monza

La partita è trasmessa sia su Sky sia su Dazn. Gli abbonati Dazn possono seguire il match tramite l’app su smart tv, console PlayStation 4/5 o Xbox, oppure con TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il servizio è disponibile anche su tablet, pc e smartphone.

I clienti Sky possono seguire l’incontro sul canale Sky Sport Calcio e in streaming su SkyGo e Now.

Le formazioni restano probabili fino al fischio d’inizio, quindi conviene controllare le scelte ufficiali poco prima delle 18:00 di domenica.