Tre nuove guide bilingui collegano cibo, vino e sentieri per scoprire Brescia in modo lento e gustoso

Nel 2026 il Comune di Brescia, con il sostegno della Regione Lombardia, ha lanciato il progetto “Brescia, il gusto si fa strada”. L’obiettivo è trasformare la provincia in una meta di turismo enogastronomico, dove la scoperta del territorio avvenga passo dopo passo, tra sapori locali e paesaggi da percorrere a piedi o in bicicletta.

Grazie al bando “Promozione territoriale” 2026, l’iniziativa si è tradotta in tre guide bilingui distribuite negli Infopoint comunali e sul portale digitale. Le pubblicazioni offrono mappe staccabili, contenuti audio e un percorso tematico che unisce cultura, paesaggio e tradizioni culinarie.

Le tre pubblicazioni che raccontano la provincia

Le guide si distinguono per focus specifici: “Brescia da mangiare” propone sei itinerari dedicati ai prodotti tipici, “Brescia nel calice” conduce tra le vigne della Franciacorta e della Valtènesi, mentre “La città che vive” descrive cinque appuntamenti culturali che animano la città durante l’anno.

“Brescia da mangiare”: itinerari gastronomici

Questa prima pubblicazione mette il cibo al centro dell’esperienza. Ogni itinerario collega agriturismi, caseifici e botteghe artigiane a percorsi pedonali o ciclabili, permettendo al visitatore di assaporare formaggi, salumi e dolci tipici mentre esplora borghi storici e campagne verdi.

Sei itinerari enogastronomici: dalla tavola al calice

Il progetto comprende sei percorsi tematici, tutti tracciati su mappe intercambiabili. Alcuni di essi attraversano la rinomata zona della Franciacorta, famosa per le sue spumanti, altri esplorano la Valtènesi, territorio di vini rossi e bianchi di alta qualità. Lungo i tratti è possibile sostare in cantine per degustazioni guidate, combinando gusto e scoperta del paesaggio.

La dimensione culturale dei percorsi vinicoli

Oltre alla degustazione, le guide segnalano musei, chiese e maestri artigiani che arricchiscono il viaggio. L’assessore regionale al Turismo, Debora Massari, ha sottolineato che “Il gusto è una chiave di lettura del territorio”, capace di raccontare paesaggi, tradizioni e savoir-faire locali.

Turismo lento: opportunità per residenti e visitatori

L’accento sul turismo lento nasce dalla volontà di distribuire la presenza turistica lungo l’anno, puntando su primavera e autunno. Andrea Poli, assessore comunale alle Attività produttive, al Turismo e all’Innovazione, ha evidenziato come l’approccio pedonale e ciclabile renda possibile una fruizione più attenta delle aziende agricole e delle cantine.

Il curatore del progetto, Nicola Feninno, docente di scrittura e Art Direction, ha spiegato che le guide, oltre al formato cartaceo, sono disponibili in digitale sul portale , consentendo una consultazione immediata e la personalizzazione dei percorsi.

Le tre guide bilingui, i sei itinerari enogastronomici e la rete di cammini e ciclovie offrono ai viaggiatori una nuova ragione di visitare Brescia, unendo sapori, vini e cultura in un’esperienza lenta ma intensa.