La Regione Lombardia, rappresentata da Guido Bertolaso, segnala possibili tagli per quasi un miliardo tra manovra e rimodulazione del Fondo sanitario nazionale: impatto su liste d'attesa, case di comunità e incentivi al personale.

A Milano, il 2 novembre 2026, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha espresso forte preoccupazione per le ricadute che la prima versione della Legge di Bilancio e le recenti richieste di rimodulazione del Fondo sanitario nazionale potrebbero avere sul sistema regionale. Secondo l’assessore, la combinazione delle due contingenze rischia di tradursi in perdite finanziarie rilevanti per la Regione, con effetti concreti sui programmi sanitari già avviati.

Il nodo centrale è duplice: da una parte la manovra approvata in prima lettura a fine ottobre, dall’altra l’ipotesi avanzata da alcune Regioni di modificare i criteri di riparto del Fondo sanitario. Sul tavolo ci sono cifre che, nel complesso, secondo la ricostruzione dell’assessore, si avvicinano a quasi un miliardo di euro di risorse in meno per la Lombardia e per altre Regioni del Nord.

Riduzioni dalla manovra: l’effetto sul bilancio lombardo

Sul fronte della Legge di Bilancio, Bertolaso ha segnalato che alla Lombardia è stato imputato «un taglio di quasi mezzo miliardo di euro». Questo stanziamento, ha sottolineato l’assessore, compromette la capacità della Regione di portare a termine interventi già programmati: in particolare, rischiano di essere rallentati i piani per la riduzione delle liste d’attesa, l’attivazione completa delle Case di comunità e il pieno funzionamento degli ospedali di comunità.

Secondo la Regione, le risorse previste non consentirebbero inoltre di mantenere gli incentivi per attirare e stabilizzare il personale sanitario nel settore pubblico, un tema che per Bertolaso resta centrale per la tenuta dei servizi. L’assessore ha richiamato l’attenzione sulla necessità che il Parlamento approfondisca la manovra durante l’iter legislativo, auspicando modifiche che permettano di programmare le attività per il 2027 senza interruzioni.

Richiesta di rimodulazione del Fondo sanitario: chiestI 230 milioni e oltre

Il secondo elemento di tensione riguarda una proposta avanzata a fine ottobre dalla Regione Abruzzo, appoggiata da altre amministrazioni, che mira a rivedere i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale. Bertolaso ha contestato l’iniziativa sostenendo che la rimodulazione, presentata a esercizio finanziario ormai avviato, comporterebbe un aggravio per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di oltre mezzo miliardo di euro complessivo.

Nel dettaglio, l’assessore ha parlato di una richiesta che implicherebbe per la Lombardia un taglio immediato di circa 230 milioni sull’esercizio in corso, cifra che si somma ad altre riduzioni per le Regioni citate. Bertolaso ha definito l’atteggiamento di chi propone la modifica «davvero imbarazzante», stigmatizzando il fatto che si chieda una revisione dei riparti a fine ottobre quando gli impegni di spesa sono già stati assunti.

Le conseguenze sul funzionamento quotidiano

L’assessore ha spiegato che questa dinamica finanziaria non è astratta: «Con questi numeri non riusciremo a completare il lavoro sulle liste d’attesa, non potremo far funzionare pienamente le Case di comunità e gli ospedali di comunità, né incentivare il personale sanitario a scegliere il pubblico», parole che rimarcano la concretezza delle criticità prospettate. La Regione ha inoltre ribadito la volontà di non cedere a quello che ha definito un ipotetico ricatto finanziario.

Reazioni e prospettive per il 2027

Bertolaso ha collegato la necessità di rigore nella finanza pubblica ad altre scelte nazionali degli anni precedenti, richiamando l’attenzione sul peso del debito accumulato e sulle scelte che hanno inciso sui conti pubblici. Ha però anche avvertito che la Regione si sta preparando a gestire l’eventualità che la manovra rimanga sostanzialmente invariata rispetto al testo uscito dal Consiglio dei ministri, pur continuando a chiedere uno stanziamento più consistente: «Questo stanziamento venga migliorato per permetterci di continuare a lavorare bene nel corso dell’anno prossimo», ha affermato.

Il presidio regionale punta dunque a due obiettivi: ottenere modifiche durante il dibattito parlamentare e salvaguardare la realizzazione dei programmi sanitari previsti per il 2027, evitandone il rallentamento a causa di tagli. Sullo sfondo resta aperta la partita politica tra le Regioni coinvolte nella rimodulazione del Fondo e il confronto istituzionale relativo alla distribuzione delle risorse nazionali.