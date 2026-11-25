Niente pista di ghiaccio al Natale di Magenta: i ladri hanno portato via i cavi durante il montaggio. Il Comune presenta il programma di Natale Insieme 2026.

Il Natale di Magenta 2026 non avrà la pista di pattinaggio sul ghiaccio, una delle attrazioni più amate della città. Durante il montaggio, i ladri hanno portato via i cavi elettrici che servivano per farla funzionare.

Il sindaco Luca Del Gobbo ha dato la notizia durante la presentazione del cartellone Natale Insieme 2026, avvenuta il 25 novembre 2026. Il programma riunisce le iniziative del Comune e quelle di associazioni, commercianti e gruppi del territorio.

La pista di ghiaccio salta dopo i furti

Per il cantiere di riqualificazione di piazza Liberazione, la pista era stata spostata in piazza Arrigo VII. Qui l’operatore ha subito due furti, e la casetta della pista, già sistemata in piazza, è stata rimossa.

Il sindaco ha commentato così la rinuncia:

«La mancata presenza della pista di ghiaccio è sicuramente l’aspetto che ci lascia più rammarico. Abbiamo tentato fino all’ultimo di mantenere una delle attrazioni più amate del Natale magentino individuando, insieme all’operatore, una collocazione alternativa in piazza Arrigo VII, ma alcuni gravi episodi subiti dall’operatore, vittima di due furti in questi due giorni durante il montaggio, hanno reso impossibile l’allestimento della pista. È una rinuncia che affrontiamo a malincuore insieme all’operatore, consapevoli dell’affetto che i cittadini nutrono per questa iniziativa».

Il programma senza piazza Liberazione

Il Comune ha investito circa 35mila euro: 14mila per le luminarie, con 98 filari tra Magenta, Pontenuovo e Pontevecchio, e circa 20mila per spettacoli e intrattenimento.

La novità principale è l’albero con il presepe della città in piazza Formenti. L’allestimento dell’albero è sostenuto da Asm, mentre il presepe è curato dall’associazione La Piarda di Boffalora. L’inaugurazione con la benedizione è in programma martedì 8 dicembre alle 16.30.

In piazza Arrigo VII si terranno il Villaggio di Natale, Agrinatale e il mercato agricolo del Comitato agricolo del Magentino. Il 12, il 19 e il 20 dicembre il Trenino di Natale collegherà gratis i diversi punti del centro. Sono in calendario anche il teatro di strada delle Invasioni Lunari, la slitta di Babbo Natale con Ambro & Corazon e i concerti benefici al Teatro Lirico, in Basilica e nelle chiese. Le feste si chiudono il 6 gennaio con la Casa della Befana, la Befana in moto del Motoclub e gli Auguri in musica delle tre bande cittadine.

Il sindaco ha spiegato così la scelta di ripensare il Natale:

«Molti mi chiedevano se sarebbe stato ancora possibile organizzare il Natale a Magenta senza piazza Liberazione. Abbiamo raccolto la sfida e costruito un programma ricco e diffuso, mantenendo vive le nostre tradizioni e portando eventi e iniziative in altri luoghi della città».

Due serate al Teatro Lirico per l’ospedale Fornaroli

Lunedì 7 dicembre, con «Danza e musica per la salute», il Lions club di Magenta e l’Amministrazione comunale raccoglieranno fondi per l’acquisto di un capillaroscopio da donare all’Ospedale Fornaroli. L’evento inizia alle 21 al Teatro Lirico.

Giovedì 17 dicembre, sempre al Lirico alle 21, va in scena «Operiamo – Una serata all’Opera per curare la Città». Lo spettacolo è promosso dall’Amministrazione comunale con la fondazione 4 Ospedali, in collaborazione con Totem e I Cariotipi.

Il sindaco ha ringraziato le realtà che hanno costruito il cartellone:

«Le associazioni magentine continuano a dimostrare una straordinaria capacità di partecipazione e di proposta. Anche quest’anno hanno dato vita a un programma ricco e variegato che renderà speciale il periodo delle feste. Desidero ringraziare i volontari, le associazioni, i commercianti e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di Natale Insieme 2026».

Il calendario si apre venerdì 4 dicembre alle 21 con il Gran galà lirico al Teatro Lirico di via Cavallari 2, concerto inaugurale della stagione musicale 2026-2027. Per info e biglietti è disponibile il sito del Teatro Lirico.