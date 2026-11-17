Clownerie, sabbia, favole e cieli azzurri: quattro appuntamenti di dicembre 2026 pensati per il pubblico dai tre anni in su.

La stagione Piccoli Parenti dedicata al teatro per bambini e ragazzi propone quattro appuntamenti tra il 7 e il 27 dicembre 2026. Ogni spettacolo ha un linguaggio diverso, dal gesto silenzioso alla favola tradizionale, e si rivolge a fasce d’età differenti.

Il viaggio senza parole di Michele Cafaggi

Il primo appuntamento, previsto per il 7 e 8 dicembre 2026, porta in scena Storia di aria, nuvole e bolle di sapone. Lo spettacolo è firmato da Michele Cafaggi, che lavora senza testo: raffiche di vento, nuvole morbide e schiumose e gigantesche bolle di sapone accompagnano il pubblico lontano dalla Terra. Clownerie, pantomima e teatro d’oggetti si alternano senza una sola battuta. Lo spettacolo è indicato a partire dai 3 anni e, come segnalato, senza limiti superiori.

Cerchi di sabbia, dispetti e amicizia

Il 12 e 13 dicembre 2026 va in scena la storia di due bambine che, con un cerchio di sabbia e molta immaginazione, passano dai dispetti alla complicità, gioco dopo gioco. Lo spunto nasce da un racconto di Hesse sul valore di fare insieme e di accogliere l’altro. Consigliato dai 3 agli 8 anni.

Cappuccetto Rosso nella pancia del lupo

Il 19 e 20 dicembre 2026 la piccola Cappuccetto, inghiottita dal lupo, si ritrova in un vecchio armadio misterioso: è la pancia di Testa Grigia. Il pubblico dei bambini è chiamato ad aiutarla a trovare il coraggio per uscire. Spettacolo consigliato dai 5 anni.

Due bambini prima di nascere

L’ultima data è il 27 dicembre 2026. Due bambini aspettano di nascere e immaginano il mondo che li attende, costruendolo davanti agli spettatori con materiali naturali e oggetti artigianali. Il tono è delicato e racconta la tenerezza e la fiducia nell’amore. Consigliato dai 3 anni.