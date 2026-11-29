Tredici gol in dodici partite, un ds nerazzurro sempre presente a Monza e una domanda aperta: l'Inter punta a gennaio o a giugno?

Il bomber del Monza Gustavo Varela è diventato uno degli attaccanti più cercati d’Europa. I suoi numeri stagionali parlano chiaro: 13 gol in 12 partite, undici su undici in campionato e una doppietta nell’unica presenza in Coppa Italia. Sul portoghese si sono accese le attenzioni di Napoli, Juventus, Arsenal, Liverpool e Borussia Dortmund, e a queste squadre si aggiunge l’Inter.

Il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha confermato l’interesse con parole precise: «Parliamo di un giocatore che piace non solo a noi, ma a tante squadre. Normale che, vista la vicinanza con Monza, il mio direttore sportivo vada a vedere queste partite. Varela è una sorpresa molto bella per la Serie A».

Baccin allo U-Power Stadium, quattro volte per Varela

Il ds nerazzurro Dario Baccin è stato allo U-Power Stadium di Monza in quattro occasioni per osservare da vicino l’ex Benfica. Nel frattempo ha avviato le chiacchiere informali con il procuratore del giocatore.

Varela, interrogato sul mercato, ha evitato di entrare nel merito. «Non è la prima volta che mi chiedono, ma io devo essere pronto per il momento presente, e non solo nel calcio, ma nella vita», ha detto. Poi ha aggiunto: «Se penso a quello che verrà, mi perdo quello che sto vivendo e non combino niente. Penso solo a dare il massimo per il Monza. Ho un contratto e non mi faccio distrarre da queste voci». Alla domanda diretta ha risposto così: «Non so nulla».

Gennaio o giugno: la prelazione dell’Inter

Secondo alcune ricostruzioni di stampa, l’Inter non starebbe lavorando su Varela per il mercato di gennaio. L’obiettivo sarebbe piuttosto ottenere una sorta di prelazione con il Monza, per poi muoversi in estate. Il passaggio dipenderebbe dalla cessione di Bonny, che dovrebbe lasciare i nerazzurri.

Un’altra ricostruzione parla invece di una prenotazione già a gennaio, con il giocatore da inserire in organico in estate. Le due versioni non coincidono sui tempi, e l’Inter, stando alle informazioni disponibili, si chiede ancora se muoversi a gennaio o a giugno.

Il Monza dovrebbe chiedere tra i 30 e i 40 milioni di euro, una valutazione che secondo le ricostruzioni è in linea con il mercato attuale per un attaccante classe 2005 che in Serie A ha avuto un impatto notevole.

Serie B, Shpendi e il Palermo

Lo sguardo sul bomber di Monza si allarga anche alla Serie B. Cristian Shpendi, capocannoniere del campionato cadetto, è seguito dal Palermo e da diverse squadre di Serie A. Nello stesso servizio di mercato si è parlato anche del futuro di Francesco Camarda.

Per l’Inter il quadro resta questo: un attaccante già pronto per la Serie A in arrivo dal Monza, e un possibile scenario che passa dalla partenza di Bonny. Il prossimo passo sarà capire se il club deciderà di anticipare la trattativa a gennaio o di aspettare la finestra estiva.