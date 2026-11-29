Un agente in borghese, un filobus della linea 90 e una bici del bike sharing: così un borseggiatore è stato fermato a Milano

Un poliziotto ha inseguito in bicicletta un borseggiatore per le strade di Milano e lo ha arrestato. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 27 novembre, nella zona nord della città.

Il furto sul filobus della linea 90

La vicenda è cominciata in viale Zara, dove alcuni agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio antiborseggio in borghese, hanno notato due uomini sospetti. Gli agenti li hanno seguiti sul filobus della linea 90 e li hanno visti derubare un passeggero di 60 anni.

Alla fermata di viale Jenner uno dei due è stato bloccato appena sceso dal mezzo. Il complice, un 33enne, ha tentato la fuga a piedi.

L’inseguimento con la bici del bike sharing

Per raggiungere il fuggitivo, un agente ha preso una bicicletta del servizio di bike sharing. Era del marchio a cui il poliziotto era già abbonato, così ha attivato il noleggio con il suo smartphone e ha continuato a inseguire il ladro in sella.

Durante la fuga il 33enne ha gettato a terra due cellulari. È stato raggiunto e fermato nei pressi di un distributore in viale Bodio. Entrambi sono stati arrestati per furto con destrezza, mentre il 33enne è accusato anche di ricettazione del secondo cellulare di cui si era sbarazzato.

Per chi usa il servizio di bike sharing, il caso mostra che il noleggio si può attivare dallo smartphone, con un abbonamento già attivo al marchio.