La Lombardia è la regione più rappresentata in Serie D 2025/2026, con 26 club distribuiti in tre gironi. Ecco come sono composti, quali squadre ci sono e come funzionano promozioni e retrocessioni.

Ventisei squadre, tre gironi, una regione che da sola pesa più di tutte le altre. In Serie D 2025/2026 la Lombardia è la più presente d’Italia, davanti a Toscana e Veneto, ferme a 16 club ciascuna. Per chi vuole seguire il calcio dei dilettanti tra Milano e provincia, il punto di partenza è capire chi gioca dove.

I gironi sono stati svelati in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti. Il campionato è partito il 7 settembre con 162 squadre, in rappresentanza di 19 Regioni su 20 (manca solo la Valle d’Aosta) e di 77 province, un numero pari a quello della stagione 2016/2017.

Come sono divisi i 26 club lombardi

I club lombardi si distribuiscono nei gironi A, B e D. Nessuno gioca negli altri sei raggruppamenti.

Girone A: Piemonte, Liguria, Lombardia

Le lombarde sono due: Club Milano e Varese. Le altre sedici arrivano da Piemonte e Liguria, tra cui Asti, Derthona, Imperia, Sanremese e Sestri Levante.

Girone B: Veneto e Lombardia

È il girone più lombardo: Breno, Brusaporto, Casatese Merate, Castellanzese, Folgore Caratese, Leon, Milan, Nuova Sondrio, Oltrepo, Pavia, Real Calepina, Scanzorosciate, Varesina, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo e Vogherese. Dal Veneto ci sono Caldiero Terme e Chievoverona. Chi abita a Milano trova qui diverse trasferte brevi tra Brianza, Varesotto, Bergamasca e Pavese.

Girone D: Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana

Le lombarde sono Crema, Desenzano, Palazzolo, Pro Sesto, Rovato Vertovese, San Giuliano City, Sant’Angelo e Trevigliese. Con loro giocano Piacenza, Correggese, Imolese e Cittadella Vis Modena, oltre alle toscane Pistoiese e Tuttocuoio. Pro Sesto e San Giuliano City sono le squadre più vicine al capoluogo.

Regole: promozioni, retrocessioni e giovani

Il format è confermato. Le vincenti dei nove gironi salgono direttamente in Serie C. In ogni raggruppamento retrocedono in Eccellenza quattro squadre: le ultime due classificate più le perdenti dei play-out.

Per la seconda stagione consecutiva il regolamento impone tre giovani in campo: un classe 2005, un 2006 e un 2007. Per chi va allo stadio vuol dire vedere in campo molti ragazzi in cerca di spazio.

Il caso del derby e i divieti di trasferta

Per le partite ad alto rischio, i provvedimenti di ordine pubblico possono incidere sugli spostamenti dei tifosi. Dopo il petardo lanciato a Cremona il 1 febbraio 2026 vicino al portiere Emil Audero, il ministro dell’Interno ha vietato le trasferte ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026, con divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia per quegli incontri. Il derby Milan-Inter dell’8 marzo è stato escluso, perché essendo entrambe milanesi non ci sono movimenti di tifoserie. Il provvedimento riguardava la Serie A, ma ricorda che il comportamento sugli spalti ha conseguenze concrete: il tifoso che aveva lanciato il petardo era stato individuato ed espulso dal proprio club.

Prima di organizzare una trasferta, conviene controllare il girone di appartenenza della squadra e il calendario ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, che pubblica gli abbinamenti per ogni giornata.