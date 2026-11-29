Un'auto si ribalta sulla A4 Torino-Milano all'alba di domenica 29 novembre 2026. A bordo quattro giovani, uno dei quali è ricoverato in rianimazione.

Domenica 29 novembre 2026, poco prima delle 6 del mattino, un’auto si è ribaltata sull’autostrada A4 Torino-Milano, all’altezza dello svincolo di Settimo Torinese, in direzione Milano. A bordo c’erano quattro giovani, tutti feriti. Uno di loro è in condizioni più gravi degli altri.

Soccorsi e ricoveri all’ospedale San Giovanni Bosco

Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero, che ha inviato tre ambulanze. Il conducente e un passeggero, entrambi di 20 anni, sono stati trasferiti in codice verde all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Un altro passeggero, anche lui di 20 anni, è arrivato nello stesso ospedale in codice rosso.

Il quarto ragazzo, di 19 anni, è stato portato al Cto di Torino in codice giallo.

Il ventenne in codice rosso è stato intubato per un trauma cranico e ha riportato la frattura di alcune vertebre, senza danni al midollo spinale. Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Secondo le prime ricostruzioni, non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica e gli accertamenti

Dai primi accertamenti, l’incidente è avvenuto in forma autonoma: è coinvolta una sola auto, una Fiat Punto, che si è ribaltata lungo la carreggiata. La dinamica è al vaglio della Polizia stradale di Novara.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento Torino Stura e gli ausiliari Satap.

Viabilità sulla Torino-Milano

L’incidente è avvenuto nella zona dello svincolo di Settimo Torinese, nelle prime ore del mattino, lungo la tratta che collega Torino a Milano. Chi deve percorrere l’A4 in direzione Milano può seguire gli aggiornamenti sulla circolazione attraverso i canali ufficiali della Polizia stradale, che coordina gli accertamenti sul sinistro.