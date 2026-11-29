Lazio prima in classifica dopo il 2-1 sul Torino, Inter a tre punti con il poker al Genoa a San Siro.

La tredicesima giornata di Serie A conferma il duello a distanza tra Lazio e Inter nella corsa al vertice. La Lazio di Gennaro Gattuso batte il Torino 2-1, l’Inter di Cristian Chivu risponde con un 4-0 al Genoa a San Siro.

Lazio, Zaccagni e due gol in due minuti

Allo stadio Olimpico Grande Torino la Lazio conquista tre punti al termine di una partita combattuta. Le reti di Provstgaard e Isaksen arrivano nel giro di appena due minuti, entrambe con assist di Zaccagni. Il Torino approccia bene la sfida e per un tratto mette in difficoltà i biancocelesti, ma il risultato resta in mano alla squadra di Gattuso.

Con questo successo la Lazio mantiene il primo posto. Il tre punti di vantaggio sull’Inter, momentaneamente seconda, è il dato che fotografa il turno.

Inter, la doppietta di Thuram e il poker al Genoa

A San Siro l’Inter parte forte. Lautaro Martinez segna al 29′ del primo tempo, poi Sucic al 48′ del primo tempo porta il punteggio sul 2-0. Nella ripresa Thuram firma la doppietta, al 9′ e al 40′, e chiude il 4-0 sul Genoa.

Il Genoa, allenato da De Rossi, non riesce a reagire. Nel primo tempo la squadra di Chivu ha già chiuso la partita, come sottolinea lo stesso allenatore nerazzurro.

Le parole di Chivu sul portiere e sui giovani

Chivu si dice soddisfatto dell’approccio della sua squadra, in particolare della gestione del match: “aver sbloccato subito la partita e averla gestita con un buon vantaggio già all’intervallo”. Il tecnico chiede continuità, perché la squadra deve “dare continuità e limare qualche difetto che ogni tanto facciamo vedere, provando a nasconderlo”.

Chivu elogia anche il portiere Provedel, in campo al posto di Martinez e fuori da un po’. “Felice anche dei portieri che abbiamo”, dice l’allenatore, che cita anche Di Gennaro come parte importante del gruppo.

Sucic e gli altri giovani

Sul fronte dei giovani, Chivu cita Sucic, che ha colpito per come si è mosso anche quando il risultato era al sicuro, e Diouf, utile sulla fascia. Parla anche di Stankovic, che si prepara all’occasione che prima o poi arriverà.

Il prossimo impegno per la Lazio è il doppio confronto con Atalanta e Roma. L’Inter, per restare nella corsa, dovrà ripetere la continuità che il suo allenatore chiede alla squadra.