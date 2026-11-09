Diego Abatantuono svela i retroscena della sua carriera in una serata teatrale a Milano, tra risate, aneddoti e aperitivo

Il 30 novembre e il 21 dicembre il pubblico milanese potrà assistere a una performance inedita di Diego Abatantuono. Lo spettacolo, dal titolo Una sera con Diego, si svolgerà nel suggestivo Teatro Nazionale, sito in Piazza Piemonte 12, e promette una serata conviviale fatta di racconti personali, battute spontanee e la presenza di Giovanni Veronesi come compagno di scena.

Dettagli pratici: orari, biglietti e dress code

Le rappresentazioni hanno inizio alle 19:30 e l’ingresso è regolato da tre tipologie di biglietti: Poltrona a 30 €, Poltronissima a 35 € e Poltronissima VIP a 41 €. Il dress code, ironicamente definito “tra i Fratelli Karamazov e Il Vizietto”, invita il pubblico a vestirsi con un tocco di eccentricità, in linea con lo spirito surreale dello spettacolo.

Aperitivo esclusivo

Acquistando il biglietto è possibile prenotare un aperitivo all’interno del teatro, affacciato sulla panoramica cornice di Piazza Piemonte. L’offerta, pensata per chi ama coniugare cultura e gastronomia, prevede un cocktail di benvenuto e stuzzichini locali, perfetti per proseguire la serata nella più classica atmosfera milanese.

Il ritorno sul palco e le confessioni calcistiche

Oltre a rivivere gli episodi più divertenti della sua giovinezza – dallo studente mancato al tecnico delle luci del Derby Club, dal Giambellino alla vittoria dell’Oscar via Mediterraneo – Abatantuono ha recentemente acceso i riflettori su un tema a lui caro: il calcio. In una recente intervista ha dichiarato che il AC Milan “non lo riconosce più” e che la società manca di logica, esperienza e professionalità. Per dimostrare il suo disappunto, ha svelato una scaramanzia menzognera: aveva puntato 10 € sullo scudetto del Como all’inizio della stagione, sottolineando il legame affettivo con la città natale della madre.

Critiche sugli acquisti e l’organizzazione

Abatantuono ha ironizzato sugli investimenti del Milan, citando l’acquisto del giovane attaccante Gonçalo Ramos come un “sovrapprezzo” difficile da giustificare, soprattutto alla luce di uscite come Reijnders. Tuttavia, ha elogiato la gestione di Marotta per la sua attenzione al pubblico e ha riconosciuto il valore di allenatori come Gattuso e Fabregas, definendoli “onesti” e capaci di costruire una squadra spettacolare.

Un invito a vivere l’esperienza

Chi desidera combinare teatro, comicità e un pizzico di gastronomia milanese è invitato a prenotare subito. Per informazioni è possibile contattare le linee dedicate al 0200640813 o al 0200640812, oppure inviare un SMS o un messaggio su WhatsApp al 344 1996621. L’evento rappresenta una rara occasione per ascoltare in prima persona le vicende di un’artista che ha trasformato la propria vita in comicità, offrendo al contempo una prospettiva sincera sul mondo del calcio italiano.