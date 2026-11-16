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Teatro

Morgana: spettacolo teatrale gratuito a Cerro al Lambro

Parole e musica per raccontare donne che hanno scelto la propria strada, con ingresso libero al Centro Civico di Cerro al Lambro.
Letizia Chiarini · · 1 min
Morgana: spettacolo teatrale gratuito a Cerro al Lambro

Il Comune di Cerro al Lambro ospita Morgana, storie di donne controcorrente, uno spettacolo teatrale tratto dal libro Morgana. L’uomo ricco sono io di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. L’appuntamento si svolge al Centro Civico di Piazza Roma 20, a Cerro al Lambro (MI).

Un racconto di figure femminili fuori dagli schemi

Lo spettacolo dà voce a donne coraggiose, anticonformiste e rivoluzionarie, che hanno sfidato pregiudizi e convenzioni scegliendo di seguire una strada propria e contribuendo a cambiare la società. Il filo conduttore è la libertà femminile e la capacità di autodeterminarsi, raccontata attraverso storie che attraversano epoche e contesti diversi.

In scena l’attrice Francesca Beni, affiancata dal pianista Nicola Previtali. Parole e musica si alternano in un racconto intenso ed emozionante, pensato per restituire al pubblico il coraggio di chi ha rotto le regole.

Data, orari e ingresso

Lo spettacolo si tiene il 22-11-2026 dalle 16.30 alle 18.00. L’ingresso è gratuito e libero, senza prenotazione richiesta. L’evento è organizzato dal Comune di Cerro al Lambro.

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Autore
Letizia Chiarini
Letizia Chiarini, di San Donato Milanese, segue il calcio e i motori con reportage in circuito e in curva. Ricorda quando ha documentato una maratona cittadina fermatasi per un blackout: ha ricostruito le storie dei partecipanti con taglio umano, preferendo profili di comunità e ritratti di squadra; ama correre all'alba sul Naviglio.

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