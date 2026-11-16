Morgana: spettacolo teatrale gratuito a Cerro al Lambro

Il Comune di Cerro al Lambro ospita Morgana, storie di donne controcorrente, uno spettacolo teatrale tratto dal libro Morgana. L’uomo ricco sono io di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. L’appuntamento si svolge al Centro Civico di Piazza Roma 20, a Cerro al Lambro (MI).
Un racconto di figure femminili fuori dagli schemi
Lo spettacolo dà voce a donne coraggiose, anticonformiste e rivoluzionarie, che hanno sfidato pregiudizi e convenzioni scegliendo di seguire una strada propria e contribuendo a cambiare la società. Il filo conduttore è la libertà femminile e la capacità di autodeterminarsi, raccontata attraverso storie che attraversano epoche e contesti diversi.
In scena l’attrice Francesca Beni, affiancata dal pianista Nicola Previtali. Parole e musica si alternano in un racconto intenso ed emozionante, pensato per restituire al pubblico il coraggio di chi ha rotto le regole.
Data, orari e ingresso
Lo spettacolo si tiene il 22-11-2026 dalle 16.30 alle 18.00. L’ingresso è gratuito e libero, senza prenotazione richiesta. L’evento è organizzato dal Comune di Cerro al Lambro.