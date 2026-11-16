Morgana: spettacolo teatrale gratuito a Cerro al Lambro

Parole e musica per raccontare donne che hanno scelto la propria strada, con ingresso libero al Centro Civico di Cerro al Lambro.

Il Comune di Cerro al Lambro ospita Morgana, storie di donne controcorrente, uno spettacolo teatrale tratto dal libro Morgana. L’uomo ricco sono io di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. L’appuntamento si svolge al Centro Civico di Piazza Roma 20, a Cerro al Lambro (MI).

Un racconto di figure femminili fuori dagli schemi

Lo spettacolo dà voce a donne coraggiose, anticonformiste e rivoluzionarie, che hanno sfidato pregiudizi e convenzioni scegliendo di seguire una strada propria e contribuendo a cambiare la società. Il filo conduttore è la libertà femminile e la capacità di autodeterminarsi, raccontata attraverso storie che attraversano epoche e contesti diversi.

In scena l’attrice Francesca Beni, affiancata dal pianista Nicola Previtali. Parole e musica si alternano in un racconto intenso ed emozionante, pensato per restituire al pubblico il coraggio di chi ha rotto le regole.

Data, orari e ingresso

Lo spettacolo si tiene il 22-11-2026 dalle 16.30 alle 18.00. L’ingresso è gratuito e libero, senza prenotazione richiesta. L’evento è organizzato dal Comune di Cerro al Lambro.