Un monologo che parla di padri, figli e del primo giorno in bicicletta, portato in scena da Valerio Aprea al Teatro Gobetti di Torino.

Dal 24 al 29 novembre 2026 il Teatro Gobetti di Torino ospita il monologo Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta, interpretato da Valerio Aprea. Lo spettacolo nasce dal racconto di Sandro Bonvissuto ed è prodotto dal Teatro di Roma – Teatro Nazionale in collaborazione con Flautissimo Festival. Il debutto è previsto martedì 24 novembre alle ore 19.30, all’interno della stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino.

Un pomeriggio d’estate sul lungomare

La scena ruota attorno a un gesto semplice: un padre che insegna al figlio a pedalare lungo una strada affacciata sul mare, mentre il sole scende. Da quel momento prende forma una riflessione sul passaggio dall’infanzia alla vita adulta e sulle esperienze che accompagnano ogni crescita. Il bambino osserva il mondo che lo circonda e il racconto si allarga a questioni che toccano ogni età, perché il monologo è una lezione di vita che non si rivolge soltanto ai più piccoli.

Le parole di Valerio Aprea

Aprea descrive il testo di Bonvissuto come un percorso che alterna trama e approfondimenti. «All’inizio sembrano digressioni, poi capisci che sono riflessioni che ti riguardano da vicino, perché parlano di cose che hai sempre pensato ma non sapevi formulare», racconta l’attore. Il lavoro sul palco unisce la parola scritta alla parola detta, in un monologo di circa un’ora senza intervallo.

Orari, prezzi e biglietti

Le repliche sono in programma martedì 24 e giovedì 26 novembre alle 19.30, mercoledì 25 e venerdì 27 novembre alle 20.45, sabato 28 novembre alle 16.00 e alle 19.30, e domenica 29 novembre alle 16.00. Il Teatro Gobetti si trova in via Rossini 8. I biglietti costano da 12 euro per la riduzione under 18 fino a 28 euro per il prezzo intero, con un supplemento di 1 euro per l’acquisto in prevendita. Per acquistare si può consultare il sito oppure chiamare il numero verde 800 235 333.