Un giovane insegnante scopre l’immensità di Leopardi trasformandola in scena al Teatro Leonardo.

Venerdì 13 novembre 2026, alle ore 20.30, il Teatro Leonardo di Milano (Via Ampère 1) presenta il nuovo spettacolo Fuori misura, ideato dalla drammaturga Valeria Cavalli. La rappresentazione vede al centro del palcoscenico Daniele Gaggianesi, mentre la regia è affidata a Claudio Intropido, in una produzione curata dalle Manifatture Teatrali Milanesi. L’evento, pensato come un incontro tra teatro e didattica, si propone di far rivivere la figura di Giacomo Leopardi attraverso gli occhi di un giovane docente.

Cast, regia e scenografia: i protagonisti della messa in scena

Il protagonista della serata è Andrea, interpretato da Daniele Gaggianesi, un neolaureato a pieni voti che ottiene la sua prima esperienza di insegnamento come supplente nella scuola media che ha frequentato da ragazzo. Accanto a lui, il professor Roversi (incarnato dallo stesso Gaggianesi) diventa la voce narrante che guida gli studenti – e lo spettatore – nella scoperta dell’opera leopardiana. La regia di Claudio Intropido si caratterizza per un uso minimale ma efficace della scenografia: il palco è dominato da una grande scrivania di legno, libri sparsi e una lavagna che si trasforma in schermo digitale, simboli della fusione tra passato letterario e presente didattico.

Scenografia e luci: un ponte tra epoche

Le luci, progettate da Marco Bellini, alternano toni caldi a sprazzi di bianco glaciale per rimarcare i momenti di introspezione di Leopardi e le scene più quotidiane di una classe di ragazzi. Il design scenico, curato da Laura Fontana, inserisce proiezioni di pagine di poesie leopardiane che si dissolvono in parole scritte a mano dagli studenti, creando un dialogo visivo che sottolinea la continuità culturale tra il poeta e la generazione attuale.

La trama di “Fuori misura”: Andrea, Leopardi e la sfida didattica

Il cuore della commedia è il viaggio interno di Andrea, un giovane professore alle prime armi che deve affrontare il compito di introdurre gli alunni al mondo di Giacomo Leopardi. La professoressa titolare, assente per motivi personali, lascia ad Andrea l’onere di far comprendere la “intensa intelligenza” e il “cuore adolescentile” del poeta. Andrea decide di mescolare le poesie di Leopardi con le proprie riflessioni personali, creando un percorso che passa dalla tristezza dell’infinito all’entusiasmo della scoperta.

Temi e messaggi: educazione, passione e memoria

Il testo si rivolge sia agli studenti che ai docenti, proponendo una riflessione sul ruolo del maestro come mediatore culturale. L’opera è dedicata a tutti quegli alunni che, per diverse ragioni, potrebbero non aver avuto modo di avvicinarsi alla poetica leopardiana. Allo stesso tempo, è un omaggio ai professori che, con impegno e creatività, rendono la letteratura vivente. Il finale, senza voler essere moraleggiante, lascia intendere che la vera grandezza di Leopardi risiede nella sua capacità di parlare ancora alle anime dei giovani, anche a distanza di due secoli.