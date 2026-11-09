Milan rimonta a Genova, Atalanta strappa il Monza: tutto il quadro della 11ª giornata di Serie A

La 11ª giornata di Serie A ha regalato due risultati che hanno assolto le speranze di due squadre in difficoltà. Da una parte, il Milan è tornato a vincere dopo l’eliminazione dalla Europa League, dall’altra l’Atalanta ha rotto una striscia di quattro partite senza successi. Entrambe le partite hanno avuto luogo in stadi di grande tradizione, rispettivamente a Marassi e al San Siro, e hanno influito in modo decisivo sulla lotta per la parte alta della classifica.

Il contesto è stato quello di una pausa internazionali imminente, con molti giocatori chiave impegnati in convocazioni nazionali. Il Milan, che aveva subito una sconfitta per 1-0 contro il Genoa nella precedente edizione di Coppa Italia, doveva dimostrare di poter reagire rapidamente. Allo stesso tempo, l’Atalanta, guidata dal tecnico Maurizio Sarri, cercava di ritrovare la continuità in attacco dopo un periodo di risultati altalenanti.

Milan batte il Genoa 2-1 a Marassi

Il match è iniziato con un ritmo serrato, ma è stato Mohamed Cissé a rompere il ghiaccio al tredicesimo minuto, sfruttando un contropiede efficace. Il passaggio filtrante di Tonali ha consentito al centrocampista di concludere con destrezza al limite dell’area. Pochi minuti dopo, Christian Pulisic ha allungato ulteriormente il vantaggio rossonero, chiudendo al 32′ con un tiro preciso dal limite dell’area. Il Genoa, reduce da tre vittorie consecutive, non si è arreso e ha accorciato lo sfavore al 62′ grazie a Ellertson, ma il Milan ha mantenuto il controllo del gioco fino al fischio finale, chiudendo la gara con tre punti.

I marcatori e le fasi decisive

Il primo gol di Cissé è arrivato da un ripartenza veloce dopo un calcio d’angolo difeso. Pulisic, invece, ha sfruttato una difesa genovese già sfasata, sfruttando il cambio di possesso per infilare il pallone in rete. Ellertson, pur segnando, non è bastato a cambiare l’esito finale: il Milan ha mostrato una solidità difensiva nei minuti finali, con Donnarumma chiamato a più di una parata decisiva.

Atalanta supera il Monza 1-0 in casa propria

La partita di Atalanta contro il Monza è stata caratterizzata da una fase di dominio nerazzurra, culminata nell’unico gol del match al 45+2′ di Nikola Krstović. Il centrocampista serbo ha colto un cross dalla destra, superando la difesa avversaria con un colpo di testa potente, che ha lasciato il portiere del Monza impotente. Dopo il riposo, il Monza ha cercato il pareggio, ma l’Atalanta ha difeso con disciplina, concedendo pochi spazi e rimandando le occasioni avversarie.

Il gol di Nikola Krstovic

Il gol è nato da un punto fermo sugli spalti laterali: il tiro di Martinez è stato deviato su un compagno, che ha servito Krstović al limite dell’area. Il suo colpo di testa, diretto al laccio, ha deciso la partita, conferendo all’Atalanta tre punti fondamentali. I minuti successivi hanno visto il Monza tentare di pressare, ma gli interventi della difesa atalantina e le parate di Molinari hanno garantito il risultato finale.

Conseguenze in classifica dopo le due vittorie

Con il successo a Genova, il Milan è salito a 24 punti, raggiungendo la decima posizione, a un passo dalla zona europea. Il Genoa, nonostante il risultato positivo contro la precedente scorsa, resta a 13 punti, troppa distanza dalla zona playoff. L’Atalanta, invece, con la vittoria sul Monza, è ora a 7 punti, mantenendosi in zona battuta, a soli sette punti dalla prima parte della classifica. Il Monza resta terz’ultimo con sette punti, continuando la lotta per la salvezza. Entrambe le vittorie evidenziano quindi il peso cruciale dei risultati nella corsa per i posti europei e per la salvezza.