Milan torna a vincere in Serie A contro il Genoa, e l’Atalanta conquista i tre punti a Monza, cambiando la lotta alla Top‑4.

Il Milan si è ripreso subito dal recente fallimento in Europa League, imponendosi sul Genoa con un risultato di 2-1 a Marassi. La vittoria, conseguita poco prima della pausa internazionale, ha spinto i rossoneri a 24 punti, collocandoli al quarto posto della classifica di Serie A.

Milan riprende la corsa a quota quattro

Il match è iniziato con un ritmo sostenuto: al 13ᵒ minuto Cissé ha battuto il tiro avversario, aprendo le marcature. Pulisic ha raddoppiato al 19ᵒ, sfruttando un errore difensivo del Genoa e portando il risultato a 2-0. Dopo la pausa, la squadra di Stefano Pioli ha mostrato una buona gestione del vantaggio, mantenendo il possesso e cercando di chiudere la partita con ordine.

Il contributo decisivo di Cissé e Pulisic

Entrambi i marcatori hanno confermato la loro forma attuale: Cissé continua la sua crescita, diventando uno dei pochi under-21 a segnare più di otto gol in campionato, mentre Pulisic ha totalizzato tre reti nelle ultime quattro presenze, riscoprendo la sicurezza che lo ha reso protagonista del derby contro l’Inter. Le statistiche mostrano che il centrocampista Adrien Rabiot continua a partecipare ad almeno una rete in ciascuna delle sue ultime sei uscite, un record non raggiunto dai rossoneri dal 2004.

Il Genoa non si arrende, ma la rimonta è frustrata

Nonostante il deficit, il Genoa ha reagito negli ultimi minuti. Al 88ᵗ minuto, Ellertson ha segnato da 25 metri, riducendo il risultato a 2-1. Il tentativo di rimonta è proseguito con un calcio di punizione al 90⁺6, ma il portiere Maignan è rimasto immobile. Il risultato finale ha lasciato il Genoa a 13 punti, dopo tre vittorie consecutive che erano ormai terminatesi.

Monza-Atalanta: Sarri conquista la vittoria dopo quattro partite

Nel pomeriggio, la Atalanta di Maurizio Sarri ha rotto il negativo di quattro partite senza successo, battendo il Monza 1-0 grazie al gol di Krstović. Il risultato ha portato i brianzoli a mantenere la tredicesima posizione con soli sette punti, mentre gli azzurri si sono portati all’ottavo posto della classifica di Serie A.

Ripercussioni sulla classifica

Dopo le due sfide, la classifica si è nuovamente riorganizzata: il Milan è a un punto dall’Inter, che dovrà affrontare il Como nella prossima giornata; l’Atalanta si avvicina ai primi otto, mentre il Genoa resta a distanza da una zona di sicurezza. La giornata ha dimostrato come ogni punto sia cruciale nella lotta per la Top-4 e per la permanenza.