A Milano si registra il 3° giorno consecutivo di qualità dell'aria Scadente (AQI 4). Dati EEA via rete ARPA; picco e inquinante principale: NO₂.

A Milano si registra il 3° giorno consecutivo di qualità dell’aria Scadente, con AQI a 4. La rilevazione proviene dalla stazione Milano Pascal Citt’ Studi; i dati sono forniti dall’EEA – Qualità dell’aria tramite la rete ARPA. Emissione dati: 30 novembre 2026, 00:17.

La scala utilizzata dall’EEA classifica lo stato della qualità dell’aria su più livelli: “ok” indica condizioni buone o accettabili, “moderata” rappresenterebbe una situazione in cui si suggerireebbe cautela per soggetti sensibili, mentre “cattiva” implica livelli per i quali si raccomanderebbe di limitare alcune attività all’aperto. Il termine “Scadente” si colloca tra “moderata” e “cattiva” secondo questa scala.

Nel periodo registrato il pollutant predominante è risultato il NO₂, con picco AQI pari a 4 durante la streak di tre giorni. Il biossido di azoto (NO₂) è tipicamente associato al traffico e a emissioni da combustione; a titolo comparativo, tra gli altri inquinanti vi sono il PM2.5 (particolato fine) e l’O₃ (ozono troposferico), con caratteristiche e fonti diverse. I dati ufficiali sono disponibili dall’EEA tramite la rete ARPA.

Cosa fare nei giorni di aria inquinata: ridurre l’attività fisica intensa all’aperto, soprattutto vicino alle strade trafficate; bambini, anziani, donne in gravidanza e persone con malattie respiratorie o cardiovascolari sono i più sensibili e dovrebbero limitare il tempo all’aperto; chi ha una malattia cronica o disturbi respiratori può chiedere consiglio al proprio medico. I dati ufficiali e gli eventuali provvedimenti sono quelli dell’agenzia regionale per l’ambiente (ARPA), del Comune e dell’azienda sanitaria locale.