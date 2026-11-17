Al Besta di Milano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugura due spazi pensati per l'accoglienza e il benessere dei pazienti.

Martedì 17 novembre l’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano ospita il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’inaugurazione di due nuovi spazi destinati ai pazienti. L’evento è seguibile anche in diretta streaming sul sito dell’Istituto.

Il Polo Ambulatoriale e il Giardino delle Meraviglie

Il Polo Ambulatoriale e il Giardino delle Meraviglie nascono con un obiettivo comune: mettere al centro la persona e i suoi bisogni, oltre la malattia. Gli spazi sono pensati per la cura, l’accoglienza e il benessere di chi frequenta l’Istituto, in linea con la finalità indicata dal Besta nella presentazione del progetto.

Il sostegno di non profit, imprese e cittadini

La realizzazione dei due spazi è stata possibile grazie al contributo di enti non profit, imprese private e cittadini. L’Istituto considera questo sostegno una prova della collaborazione tra sanità pubblica e comunità, e vede nella partecipazione di soggetti diversi un modo per migliorare i luoghi di cura e la qualità dell’accoglienza.

Cerimonia e diretta streaming

La cerimonia si svolge alle ore 16.30 presso la Biblioteca scientifica Renato Boeri. Chi non può essere presente può seguire la trasmissione dalle ore 16, collegandosi alla pagina dedicata all’evento sul sito dell’Istituto Neurologico Carlo Besta.