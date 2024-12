Scopri le mostre più attese del 2025 dedicate a design e architettura in tutto il mondo.

Un anno ricco di eventi culturali

Il 2025 si preannuncia come un anno straordinario per gli appassionati di design e architettura. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, le istituzioni culturali di tutto il mondo stanno preparando una serie di mostre che promettono di affascinare e ispirare. Se non avete ancora stilato la vostra lista di eventi da non perdere, è il momento giusto per farlo. Le mostre di design e architettura non solo offrono un’opportunità per ammirare opere straordinarie, ma anche per riflettere sulle tendenze contemporanee e sul futuro di questi settori.

La XXIV Triennale di Milano: Inequalities

Uno degli eventi più attesi in Italia è senza dubbio la XXIV Triennale di Milano, intitolata “Inequalities”. Questa mostra aprirà al pubblico nel maggio del 2025, in concomitanza con la Biennale d’Architettura di Venezia, curata da Carlo Ratti. La Triennale si propone di esplorare le disuguaglianze nel design e nell’architettura, affrontando temi cruciali come l’accessibilità, la sostenibilità e l’inclusività. Sarà un’occasione unica per riflettere su come il design possa contribuire a un futuro più equo e giusto.

Eventi internazionali da non perdere

Oltre alla Triennale, altre città europee stanno preparando mostre di grande interesse. A Parigi, il Musée des Arts Décoratifs presenterà una mostra dedicata alla storia degli orsacchiotti di peluche, un viaggio affascinante attraverso il design di giocattoli iconici. Nel frattempo, a Londra, il Design Museum inaugurerà “PLATFORM”, un’iniziativa che mette in luce studi e progettisti contemporanei, offrendo una piattaforma per discutere le sfide e le opportunità del design moderno.

Un viaggio attraverso il design globale

Ma non è tutto: gli Stati Uniti e il Giappone offriranno esperienze altrettanto stimolanti. Il MoMA di New York presenterà oggetti provenienti dalla sua collezione, raccontando le trasformazioni del presente attraverso il design quotidiano. In Giappone, lo Shiga Museum di Ōtsu metterà in mostra la pratica del Butsudori, con un focus sulla relazione tra fotografia e oggetto. Infine, il National Art Center di Tokyo esplorerà sette temi della casa moderna, ispirandosi ai progetti di architetti leggendari come Le Corbusier e Mies van der Rohe. Queste mostre offriranno uno sguardo approfondito su come il design e l’architettura continuino a evolversi e a rispondere alle esigenze della società contemporanea.