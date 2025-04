Maxi operazione della polizia a Milano contro bande giovanili.

Arrestati numerosi giovani per rapine e furti in città e metropolitana.

Un’operazione senza precedenti

La Polizia di Stato ha recentemente condotto una maxi operazione a Milano, mirata a smantellare bande giovanili responsabili di un aumento allarmante di rapine e furti. Questo blitz, coordinato dalla Procura ordinaria e da quella dei minorenni, ha portato all’arresto di numerosi individui, molti dei quali sono minorenni. La crescente incidenza di crimini nelle strade e nelle stazioni della metropolitana ha spinto le autorità a intervenire con decisione.

Le accuse e le indagini

Gli arrestati sono accusati di associazione per delinquere, ricettazione e riciclaggio. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Milano, hanno rivelato una rete criminale ben organizzata, attiva nei luoghi più frequentati della città. Gli agenti hanno effettuato una mappatura sistematica degli episodi di rapina e furto, riuscendo a ricostruire le modalità operative delle bande. Questo lavoro investigativo ha permesso di svelare un’attività di ricettazione su larga scala, con diversi gruppi collegati tra loro.

Il ruolo dei minorenni

Un aspetto preoccupante di questa operazione è il coinvolgimento di molti minorenni. La Procura per i minorenni ha collaborato attivamente con la Procura ordinaria per affrontare un fenomeno criminale in crescita tra i giovani. Questo approccio sinergico è fondamentale per contrastare la criminalità giovanile e prevenire ulteriori episodi di violenza e furto. Le autorità stanno cercando di comprendere le motivazioni che spingono i giovani a unirsi a queste bande, per sviluppare strategie di prevenzione più efficaci.