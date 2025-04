Un pomeriggio di paura sulla Cerca-Binasca, con un'ambulanza in codice rosso per un ferito grave.

Un pomeriggio drammatico sulla Cerca-Binasca

Nel pomeriggio di ieri, un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di San Giuliano Milanese. Intorno alle 16, due auto si sono scontrate lungo la bretella Cerca-Binasca, provocando un bilancio di cinque feriti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, che sono intervenute prontamente sul luogo per gestire la situazione.

Intervento dei soccorsi

La centrale operativa del 118 ha attivato un intervento d’emergenza, inviando sul posto due ambulanze e un’automedica. Tra i feriti, una giovane di 23 anni e tre uomini di età compresa tra i 25 e i 47 anni. Le condizioni di alcuni di loro sono state giudicate serie, tanto che uno degli automobilisti è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Questo ha sollevato preoccupazioni sulla gravità delle lesioni riportate durante l’impatto.

Traffico paralizzato e misure di sicurezza

Il grave incidente ha avuto ripercussioni significative sul traffico nella zona. Lungo la Cerca-Binasca, si sono registrati intensi rallentamenti, con veicoli bloccati per diverse ore. La polizia locale ha dovuto mettere in sicurezza l’area per consentire ai soccorritori di operare senza ostacoli. Gli agenti hanno lavorato per gestire il flusso di traffico e garantire la sicurezza di tutti, mentre i feriti venivano stabilizzati e trasportati in ospedale.

Questo episodio mette in evidenza l’importanza della prudenza alla guida e della necessità di rispettare le norme stradali, soprattutto in tratti di strada che possono rivelarsi pericolosi. La comunità di San Giuliano Milanese si stringe attorno ai feriti, sperando in una pronta guarigione per tutti.