Operazione della polizia locale a Corsico: due minorenni e un maggiorenne denunciati

Un controllo di routine in piazza Papa Giovanni XXIII ha portato alla denuncia di due minorenni e un maggiorenne e al sequestro di circa 368 grammi di hashish confezionati con il marchio "Califari Gelato"

Il 18 marzo 2026 la polizia locale di Corsico ha condotto un intervento durante il consueto servizio di pattugliamento in centro città che si è concluso con la denuncia di tre giovani e il sequestro di sostanze stupefacenti. L’azione si è svolta in piazza Papa Giovanni XXIII, dove gli agenti hanno notato comportamenti giudicati sospetti e hanno deciso di procedere all’identificazione.

Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di droga e al trasferimento degli interessati al Comando per gli approfondimenti del caso.

Gli accertamenti successivi hanno confermato che la sostanza trovata era hashish per un quantitativo complessivo di circa 368 grammi, suddivisa in panetti e involucri. Per i due minorenni sono stati contattati i genitori come previsto dalle procedure, mentre per il maggiorenne sono scattate le formalità di rito. L’operazione rientra in una serie di controlli rafforzati sul territorio comunale volti a contrastare il fenomeno dello spaccio nelle zone frequentate dai giovani.

L’intervento in piazza Papa Giovanni XXIII

Durante il servizio di pattuglia gli operatori hanno segnalato tre giovani in atteggiamento sospetto e hanno proceduto con il fermo per identificazione. Dopo il controllo personale e degli effetti è emersa la presenza di sostanze illecite, per cui i tre sono stati accompagnati al Comando locale. Nel corso delle procedure amministrative e investigative sono stati raccolti elementi che hanno portato alla denuncia per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, accuse che riguardano sia i due minorenni sia il maggiorenne coinvolto.

Rilevamenti e rilievi sul posto

Gli agenti hanno posto sotto sequestro panetti e piccoli involucri di hashish, complessivamente pari a circa 368 grammi, confezionati in plastica e cartoni recanti l’immagine del marchio “Califari Gelato”. Secondo gli operatori, quel tipo di packaging rimanda a una varietà collegata alla produzione californiana, ma rimane fondamentale il lavoro investigativo per risalire alla filiera di approvvigionamento. Tutti i materiali recuperati sono stati etichettati e inseriti nelle procedure giudiziarie previste.

Conseguenze giudiziarie e responsabilità

Al termine degli accertamenti la posizione dei tre giovani è stata formalizzata con denuncia per reati collegati allo spaccio. Per i minorenni, oltre alla denuncia, è scattata la convocazione dei genitori e l’attivazione dei percorsi previsti dalla normativa giovanile; per il maggiorenne sono stati avviati gli atti verso la Procura competente. Le ipotesi di reato attengono a differenti profili, compresa la detenzione ai fini di spaccio, che implica una valutazione sulla destinazione della sostanza sequestrata.

Ruolo delle attività di prevenzione

Il Comando di polizia locale ha sottolineato come il controllo capillare nelle aree sensibili sia parte di una strategia più ampia per scoraggiare il mercato della droga nelle strade della città. L’attività quotidiana di pattugliamento e monitoraggio consente di intercettare comportamenti sospetti e limitare la diffusione di sostanze tra i giovani. Il procedimento amministrativo e giudiziario che segue il sequestro mira a ricostruire rotte e canali di rifornimento e a garantire un efficace contrasto al fenomeno.

Un arresto avvenuto pochi giorni prima

Pochi giorni prima dell’operazione in piazza Papa Giovanni XXIII, sempre gli agenti di Corsico avevano effettuato un arresto nel centro cittadino. Durante un controllo, due giovani in bicicletta avevano tentato la fuga; uno dei due ha lanciato sotto un’auto un involucro e un telefono, recuperati dagli operatori. All’interno dell’involucro sono state trovate alcune dosi di MDMA e il responsabile, un uomo di 24 anni, era stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e immigrazione clandestina.

A seguito dell’udienza per direttissima l’arresto del 24enne è stato convalidato, confermando l’efficacia degli interventi sul territorio. Il sindaco Stefano Ventura ha espresso apprezzamento per il lavoro del personale del Comando, ringraziando gli agenti per la dedizione e la professionalità che hanno portato a risultati concreti nella lotta contro il traffico di stupefacenti.

Che cosa cambia per la città

Queste operazioni ribadiscono l’impegno istituzionale nel contrasto allo spaccio e servono anche da deterrente per attività illecite nelle aree urbane frequentate da giovani. Le forze dell’ordine continueranno i servizi di controllo con l’obiettivo di proteggere la sicurezza dei cittadini e di avviare tutti i percorsi giudiziari e di tutela previsti dalla legge nei confronti degli indagati e delle famiglie coinvolte.