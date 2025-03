Un'operazione mirata ha portato a multe e ritiri di patenti in diverse zone della città.

Un’operazione di controllo su larga scala

Venerdì scorso, la polizia locale di Milano ha condotto un’importante operazione di controllo nelle zone più sensibili della città, precisamente nei municipi 2, 3 e 9. L’intervento, coordinato dal comandante Gianluca Mirabelli, ha visto il coinvolgimento di pattuglie stradali e della sezione Annonaria, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e verificare la regolarità delle attività commerciali. Questo maxi controllo ha portato a risultati significativi, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare le infrazioni e l’abusivismo.

Risultati dei controlli stradali

Durante l’operazione, gli agenti hanno fermato 162 veicoli e identificato 208 persone. Sono state accertate ben 18 violazioni al Codice della Strada, con tre patenti ritirate. Tra le infrazioni più gravi, si segnalano tre casi di guida in stato di ebbrezza, di cui due con conseguenze penali e uno di natura amministrativa. Inoltre, sette conducenti sono stati sorpresi senza cintura di sicurezza e un motociclista è stato trovato senza casco. Quattro veicoli sono risultati privi di revisione obbligatoria e due monopattini elettrici non rispettavano le normative vigenti.

Controlli sulle attività commerciali

Non solo strade, ma anche attività commerciali sono state al centro dell’attenzione. La Polizia Annonaria ha posto sotto sequestro un ristorante in piazza Selinunte, a causa di una reiterata violazione dell’ordinanza di sospensione di ATS per motivi igienici sanitari. Inoltre, sono stati sigillati due negozi mobili nella zona di Corvetto. Questi interventi dimostrano l’impegno della polizia nel garantire la sicurezza e la legalità non solo sulle strade, ma anche nel settore commerciale, contribuendo a un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.