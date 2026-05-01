Protocollo operativo per potenziare contrasto agli illeciti doganali a Milano

La Procura di Milano, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo per rafforzare il coordinamento investigativo sui illeciti doganali e velocizzare le procedure operative legate alle nuove fattispecie di contrabbando introdotte dal Decreto Legislativo n. 141/2026.

L’accordo firmato tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, la Direzione Territoriale Lombardia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano introduce un modello di collaborazione pensato per rendere più fluide le fasi investigative e operative legate agli illeciti doganali.

Questo protocollo nasce dall’esigenza di adeguare prassi e comunicazioni a seguito della riforma contenuta nel Decreto Legislativo n. 141/2026, con l’obiettivo esplicito di potenziare i controlli sulla circolazione delle merci.

Gli enti firmatari puntano a creare un quadro coordinato in cui lo scambio di informazioni sia più rapido e puntuale, facilitando così l’intervento in caso di frodi e attività illecite legate al commercio internazionale. La firma dell’intesa è stata apposta dal Procuratore Marcello Viola, dal Direttore Territoriale Marco Cutaia e dal Comandante Provinciale, Generale Andrea Fiducia, che hanno sottolineato la necessità di adeguare gli strumenti investigativi alla complessità dei fenomeni criminali moderni.

Obiettivi e finalità del protocollo

Il primo scopo dichiarato dell’intesa è ottimizzare la sinergia operativa tra i firmatari nella fase di accertamento degli illeciti doganali penali rimessi alla cognizione della Procura ordinaria. In pratica, il protocollo mira a rendere più efficaci i controlli e a semplificare i flussi informativi, con un impatto diretto sulla velocità delle indagini e sulla qualità delle prove raccolte. La cooperazione strutturata dovrebbe consentire di ridurre sovrapposizioni e ritardi procedurali, favorendo interventi tempestivi in aree sensibili come i punti di ingresso e di uscita delle merci.

Sinergia informativa e operativa

Tra le misure previste vi è l’intensificazione dello scambio di dati di interesse reciproco: database, allerta su movimenti sospetti e aggiornamenti sulle attività di controllo. Il memorandum favorisce inoltre la pianificazione congiunta di iniziative investigative e di controllo, così da contrastare in modo coordinato le nuove fattispecie di contrabbando e gli schemi fraudolenti che sfruttano le catene logistiche internazionali. L’adozione di protocolli comuni dovrebbe rendere più celeri le comunicazioni relative all’attivazione di speciali procedure di estinzione dei reati introdotte dal Decreto Legislativo n. 141/2026.

Ambiti di intervento e strumenti operativi

Il protocollo individua come aree prioritarie la circolazione di merci in ingresso e in uscita dal territorio doganale dell’Unione Europea, con particolare attenzione a merci a rischio e a rotte logistiche frequentemente utilizzate per il trasporto illecito. L’accordo prevede una più stretta collaborazione per le attività ispettive e per il reperimento di elementi utili alle indagini penali, oltre a uniformare le modalità di trasmissione delle segnalazioni di reato e delle informazioni operative tra le strutture coinvolte.

Ruoli e responsabilità delle istituzioni

La Procura mantiene la competenza decisionale sugli aspetti di rilevanza penale, mentre la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contribuisce con dati e attività tecniche legate alla circolazione delle merci. La Guardia di Finanza assicura l’azione di polizia economico-finanziaria e il coordinamento sul territorio per le attività investigative. Il protocollo stabilisce una cornice per l’assegnazione dei compiti e per la condivisione tempestiva di elementi probatori, con l’intento di tutelare gli interessi finanziari nazionali e dell’Unione Europea.

Impatto atteso e prospettive

Nel medio termine, l’accordo dovrebbe tradursi in una maggiore incisività dell’azione repressiva contro frodi e fenomeni di contrabbando, oltre a una semplificazione delle procedure amministrative e giudiziarie connesse. Secondo il Procuratore Marcello Viola, l’intesa rafforza i rapporti di cooperazione e introduce l’uniformità nelle comunicazioni di notizia di reato per gli illeciti doganali, predisponendo nuove forme di coordinamento per i casi di contrabbando devoluti alla Procura ordinaria. In questo modo si punta a una risposta istituzionale più rapida e integrata.

In conclusione, il protocollo rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente delle attività di contrasto agli illeciti sui flussi commerciali transfrontalieri. Rafforzando il dialogo operativo tra Procura, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza, le istituzioni intendono elevare la capacità di prevenzione e repressione, riducendo i tempi di intervento e migliorando la qualità delle indagini.