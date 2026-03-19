Operazione antidroga a Milano: 12 kg di stupefacenti e quattro indagati

La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura, esegue ordinanze cautelari: tre in carcere, uno ai domiciliari, con sequestri di cocaina, hashish, marijuana e migliaia di euro in contanti

Un’operazione della Polizia di Stato di Milano, disposta e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – 7^ Dipartimento, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza che ha colpito quattro persone indagate per reati connessi allo spaccio e alla detenzione di stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana.

Per tre degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per il quarto sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’operazione è il frutto di attività tecniche e investigative rivolte a smantellare canali di approvvigionamento e distribuzione sul territorio.

Metodi investigativi e cronologia

Le indagini, condotte dalla Sezione Criminalità Straniera della Squadra Mobile, si sono sviluppate tra settembre 2026 e marzo 2026 e hanno combinato diverse tecniche: intercettazioni, appostamenti e pedinamenti, controlli sul territorio e numerose perquisizioni. Gli investigatori hanno fatto ricorso a strumenti tradizionali e a operazioni di polizia giudiziaria coordinate in modo integrato per ricostruire flussi di merci e denaro. Questa strategia investigativa ha permesso di delineare ruoli e compiti all’interno dell’organizzazione sospettata e di raccogliere elementi utili ai fini dell’adozione delle misure cautelari oggi eseguite.

Ruolo dell’azione coordinata

Il dispositivo operativo è stato promosso dalla Procura e svolto materialmente dalla Squadra Mobile: l’azione coordinata ha incluso attività di intelligence, scambio di informazioni e interventi mirati nelle abitazioni degli indagati. L’uso combinato di intercettazioni e di osservazioni sul campo ha consentito di individuare punti di stoccaggio e canali di pagamento, oltre a fornire elementi utili per ottenere i provvedimenti richiesti all’autorità giudiziaria. La sinergia tra organi investigativi ha accelerato le fasi procedurali senza sacrificare le garanzie previste dalla legge.

Sequestri e ritrovamenti

Nel corso dell’attività sono stati complessivamente sequestrati circa 12 kg di sostanze stupefacenti e una somma di denaro contante superiore a 90.000 euro. Le perquisizioni domiciliari hanno portato al ritrovamento di quantità variabili di droga e di ingenti disponibilità liquide: in un’abitazione milanese sono stati trovati 50 grammi di cocaina e 600 euro; un altro indagato, residente a Bergamo, è stato trovato in possesso di 53.000 euro in contanti e di uno stock consistente composto da 4,5 kg di cocaina e 1,7 kg di hashish, occultati in un nascondiglio particolarmente creativo.

Denaro nascosto e scelte logistiche

Un terzo riscontro investigativo ha visto il sequestro di ulteriori 24.000 euro all’interno dell’abitazione di un altro indagato, cittadino italiano: il denaro era collocato in un pannello usato per chiudere una botola ricavata nel soffitto. Questi ritrovamenti evidenziano come le organizzazioni studino soluzioni logistiche per sottrarre alle verifiche la merce e i proventi, integrando sistemi di occultamento fisico a strategie di movimentazione dei contanti.

Aspetti processuali e garanzie

Dal punto di vista giuridico, va precisato che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità delle persone coinvolte dovrà essere accertata solo a seguito di un eventuale processo concluso con sentenza definitiva e irrevocabile. Le misure cautelari applicate hanno lo scopo di tutelare il proseguimento delle indagini e di prevenire il rischio di inquinamento delle prove, ma non costituiscono di per sé una dichiarazione di colpevolezza.

Prossime fasi

Nei prossimi passaggi la Procura potrà chiedere il rinvio a giudizio per ipotesi di reato quali spaccio e detenzione ai fini di spaccio, sulla base degli elementi raccolti. Contestualmente si svolgeranno gli atti difensivi e le eventuali richieste di riesame delle misure. L’intera attività rimane soggetta alle verifiche della magistratura e al diritto alla difesa degli indagati, secondo il normale iter previsto dal codice di procedura penale.