Un'indagine europea mostra l'incremento di cocaina e metanfetamine in Italia

Un’analisi approfondita delle sostanze stupefacenti

Recenti studi hanno messo in luce un fenomeno allarmante riguardante l’uso di sostanze stupefacenti nelle città italiane. Secondo la ricerca intitolata Wastewater analysis and drugs: a European multi-city study, condotta dal gruppo di analisi delle acque reflue in Europa (Score) in collaborazione con l’Agenzia europea delle droghe (Euda), l’analisi delle acque reflue ha rivelato un aumento significativo nell’uso di cocaina e metanfetamine, mentre il consumo di cannabis sembra essere in calo.

Metodologia dello studio

Lo studio ha esaminato campioni di acque reflue prelevati da diverse città europee, tra cui Milano, Bolzano, Bologna e Roma, per un periodo di circa una settimana tra marzo e maggio 2024. I campioni analizzati provenivano da circa 70 milioni di persone e sono stati testati per sei sostanze principali: anfetamine, cocaina, MDMA/ecstasy, ketamina e cannabis. I risultati hanno mostrato la presenza di tutte e sei le droghe in quasi tutte le città coinvolte, evidenziando un problema diffuso e crescente.

Tendenze emergenti nel consumo di droghe

Un aspetto interessante emerso dallo studio è il confronto con i dati degli anni precedenti, risalenti al 2011. In Italia, le analisi condotte dal laboratorio di epidemiologia delle acque reflue dell’Istituto Mario Negri di Milano hanno rivelato un aumento costante del consumo di MDMA sia a Milano che a Bolzano. Inoltre, il consumo di cocaina è in crescita a Milano, mentre Bolzano mostra un trend diverso, con un incremento meno marcato. Questi dati suggeriscono che le abitudini di consumo stanno cambiando, con un passaggio verso sostanze più potenti e pericolose.

Implicazioni per la salute pubblica

Le implicazioni di questi risultati sono significative per la salute pubblica. L’aumento dell’uso di sostanze come cocaina e metanfetamine può portare a un incremento dei problemi di salute associati, tra cui dipendenze, malattie mentali e complicazioni fisiche. È fondamentale che le autorità sanitarie e le istituzioni pubbliche prendano atto di queste tendenze e sviluppino strategie efficaci per affrontare il problema. La prevenzione e l’educazione sui rischi legati all’uso di droghe devono diventare una priorità, soprattutto tra i giovani.