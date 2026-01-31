CUS Milano: Risultati e Analisi delle Competizioni del 24 e 25 Gennaio

Un weekend di straordinario impegno per il CUS Milano, caratterizzato da risultati eccezionali nelle discipline di atletica leggera e rugby.

Il fine settimana del 24 e 25 gennaio ha visto il CUS Milano protagonista in numerose competizioni, con atleti che hanno dato il massimo per difendere i colori del club. Le gare si sono svolte in diverse località, tra cui Bergamo e Parigi, dove i nostri atleti hanno mostrato le loro abilità in diverse discipline.

Risultati nel settore atletico

Domenica 25 gennaio, Kelly Doualla ha fatto il suo debutto come sedicenne al Meeting di Parigi, dopo aver partecipato alla finale europea U20 nella staffetta 4×100. In questa importante manifestazione, ha corso due volte, ottenendo tempi di 7.32 nella batteria e 7.28 in finale, che le sono valsi un prestigioso quarto posto.

Campionati regionali indoor a Bergamo

Nel contesto dei Campionati Regionali Indoor tenutisi a Bergamo, la competizione è stata serrata per le categorie Assoluti, Promesse e Juniores. Tra le donne, Matilda Lui si è distinta vincendo i 60 ostacoli Juniores con un nuovo record personale di 8.52. Altre prestazioni notabili includono Carlotta Lodi e Beatrice Barbieri, che hanno chiuso rispettivamente con tempi di 10.19 e 10.48.

Tra gli uomini, Andrea Rivolta ha conquistato un ottimo terzo posto nei 60 ostacoli Juniores, correndo in 8.07, un altro primato personale. Anche Marco Castagna e Flavio Mazzoni hanno contribuito con buone prestazioni, rispettivamente in 8.45 e 8.67. La competizione ha incluso anche il salto in lungo, dove Edoardo Bizzarri ha ottenuto il terzo posto con un salto di 6.56 metri.

Le gare di rugby del CUS Milano

Il CUS Milano ha affrontato anche le sfide del rugby nel weekend, con risultati variabili nelle diverse serie. Nella Serie A Maschile, la squadra ha subito una sconfitta contro l’ASR con un punteggio di 33-24. Nella Serie B Maschile, il CUS Milano ha lottato ma è stato superato da San Mauro con un punteggio finale di 20-17.

Successi nel rugby femminile

Una nota positiva è arrivata dalla Serie A Elite Femminile, dove le ragazze del CUS Milano Rugby Erinni hanno trionfato contro Neapolis, vincendo 28-14. Questa vittoria sottolinea la crescita e il potenziale della squadra femminile, che continua a dimostrare grande impegno e determinazione sul campo.

Novità e prossimi eventi

Il CUS Milano si prepara ora a nuovi eventi e competizioni, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni e portare a casa altri successi. Gli atleti stanno già pianificando le loro strategie e allenamenti in vista delle prossime sfide, con la speranza di continuare a rappresentare la città di Milano con orgoglio.

Questo weekend ha rappresentato un’importante occasione per il CUS Milano per mostrare il talento e la passione dei suoi atleti. Con risultati incoraggianti e una continua voglia di migliorare, il futuro sembra luminoso per tutte le squadre coinvolte.