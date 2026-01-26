Serie A: Atalanta e Juventus in forma smagliante, Roma e Milan si spartiscono i punti

Le emozioni della Serie A proseguono con risultati straordinari: Atalanta e Juventus brillano, mentre Roma e Milan si sfidano senza prevalere l'una sull'altra.

La domenica di Serie A si è conclusa con partite entusiasmanti e risultati che hanno ridefinito la classifica. L’Atalanta ha dominato il Parma, mentre la Juventus ha avuto la meglio sul Napoli. Inoltre, il match tra Roma e Milan si è concluso in un pareggio che mantiene entrambe le squadre nella lotta per le posizioni di vertice.

Atalanta in forma smagliante contro il Parma

L’Atalanta ha messo a segno un quattro a zero contro il Parma, confermando un periodo di grande forma. I nerazzurri hanno aperto le marcature con un rigore trasformato da Scamacca al quindicesimo minuto, seguito dal raddoppio di De Roon, che ha sfruttato un assist di De Ketelaere. La squadra di Gasperini ha mantenuto il controllo della partita, non permettendo agli avversari di entrare in partita.

Protagonisti del match

Durante il secondo tempo, l’Atalanta ha continuato a imporsi, con Krstovic che ha avuto un ruolo chiave: ha servito Raspadori per il terzo gol e ha poi segnato il quarto, dimostrando la forza offensiva della squadra. Questo risultato rappresenta il quinto risultato utile consecutivo per l’Atalanta, che continua a essere una delle squadre più formidabili del campionato.

Juventus batte Napoli in un match cruciale

Un altro incontro di grande rilievo è stato quello tra Juventus e Napoli, dove i bianconeri hanno vinto con un convincente tre a zero. La prima parte della partita è stata equilibrata, ma la Juventus ha preso il comando grazie a un gol di David, che ha capitalizzato su un assist di Locatelli. Nonostante il tentativo del Napoli di riemergere, con Lukaku entrato in campo, la Juventus ha mantenuto il vantaggio.

Strategie vincenti di Allegri

In fase finale, Miretti ha approfittato di un errore di Juan Jesus, portando Yildiz a segnare il secondo gol. Infine, Kostic ha chiuso i conti con una conclusione dalla distanza che si è infilata nel palo, fissando il risultato sul tre a zero. Questo successo permette alla Juventus di risalire in classifica, avvicinandosi alla zona Champions.

Roma e Milan si dividono il bottino

Il match tra Roma e Milan ha visto le due squadre concludere in parità, in un incontro che ha messo in evidenza le difficoltà di entrambe nel trovare la vittoria. La Roma ha mostrato un gioco difensivo solido, con Maignan che ha effettuato parate decisive per il Milan, tenendo il punteggio in equilibrio. Tuttavia, l’entrata di Pellegrini ha cambiato le sorti della partita, con il centrocampista che ha trasformato un rigore che ha permesso alla Roma di pareggiare dopo essere andata sotto nel punteggio.

Un punto che fa morale

Il pareggio, sebbene non porti tre punti, permette a entrambe le squadre di mantenere il ritmo nella corsa per le posizioni alte della classifica. La Roma, ora a 43 punti, si accoda al Napoli, mentre il Milan deve continuare a lavorare per ritrovare la vittoria. Questo risultato rimarca le tensioni e le incertezze che caratterizzano il campionato, dove ogni punto può rivelarsi cruciale.

La giornata di Serie A ha portato a risultati significativi, con l’Atalanta e la Juventus che dimostrano la loro forza e determinazione. Mentre Roma e Milan si trovano a dover affrontare una fase di riflessione e miglioramento, il campionato continua a offrire emozioni e sorprese per gli appassionati di calcio.