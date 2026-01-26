70° Anniversario dei Salesiani: Celebrazione della Festa di San Giovanni Bosco ad Arese

Una celebrazione straordinaria per il 70° anniversario dei Salesiani ad Arese, che fonde tradizione e innovazione tecnologica in un evento indimenticabile.

La città di Arese si prepara a festeggiare un importante traguardo: il 70° anniversario dell’arrivo dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Questo evento, che si svolgerà in occasione della Festa di San Giovanni Bosco nel 2026, promette di essere un mix affascinante di memoria storica, innovazione tecnologica e festa popolare.

Un percorso di 70 anni di impegno educativo

La storia della comunità salesiana ad Arese ha inizio negli anni ’50, quando il carisma di Don Bosco si insediò nell’ex riformatorio, dando vita a un’opera educativa che continua a prosperare. Oggi, a distanza di sette decenni, il lavoro dei Salesiani si focalizza sulla formazione professionale e sulla felicità dei giovani, seguendo i principi del Sistema Preventivo ideato da Don Bosco stesso.

Momenti salienti della celebrazione

La giornata della festa si articolerà in diversi momenti significativi. La prima tappa avrà inizio alle 08.30 con una Santa Messa Solenne officiata dall’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini, che vedrà la partecipazione di circa 900 giovani. Saranno presenti gli 800 allievi della Formazione Professionale, i 60 preadolescenti del Progetto educativo PIT-STOP e i 20 studenti del Campus Universitario Don Bosco.

Innovazione e futuro: il nuovo centro di lavoro

Alle 09.45, dopo la celebrazione eucaristica, si inaugurerà un nuovo centro di lavoro a controllo numerico (CNC) a 5 assi presso il laboratorio di falegnameria. Questa iniziativa rappresenta un investimento cruciale per garantire agli studenti l’accesso alle tecniche più avanzate nella lavorazione del legno, colmando il divario tra il mondo della scuola e quello dell’impresa.

Attività ludiche nel cortile

Il cuore della festa si sposterà nel grande cortile, un luogo simbolico per l’educazione salesiana, dove dalle 10.00 alle 12.00 avrà luogo un’animazione vivace con giochi, tornei e attività suddivisi per fasce d’età. Sarà un’opportunità per i ragazzi di socializzare e divertirsi, mentre educatori e formatori si uniranno a loro per creare momenti di interazione profonda, fondamentali per il processo educativo.

Il messaggio di Don Davide Perego

Don Davide Perego, direttore delle Opere Salesiane di Arese, sottolinea l’importanza di questa celebrazione: “Festeggiare 70 anni significa rinnovare il nostro impegno nei confronti dei giovani. La nostra presenza è fondamentale per loro, e come diceva Don Bosco, ‘l’educazione è cosa di cuore’. Si desidera integrare momenti di spiritualità, serietà nella formazione tecnica e gioia nell’aggregazione.”

Questa festa rappresenta un impegno continuo verso le nuove generazioni, mirato a formare non solo professionisti competenti, ma anche individui felici e realizzati.