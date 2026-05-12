Nuovo portale di Regione Lombardia: servizio digitale veloce e vicino ai cittadini

Regione Lombardia presenta un portale rinnovato che unisce ricerca avanzata, intelligenza artificiale e servizi personalizzati per cittadini e imprese

regione lombardia ha rinnovato il proprio portale istituzionale con l’obiettivo di offrire a cittadini e imprese un punto di accesso più semplice, rapido e su misura. Il progetto, sviluppato da ARIA S.p.A., nasce da un processo di ascolto volto a tradurre esigenze reali in soluzioni pratiche e accessibili; l’intervento copre sia l’aspetto grafico sia l’architettura dei contenuti per favorire una navigazione immediata e coerente.

Questo cambio di passo è pensato per rafforzare il rapporto tra istituzione e territorio attraverso strumenti digitali più efficaci e integrati.

Nel corso del 2026 il sito ha registrato oltre 12 milioni di visitatori unici, confermandosi il principale canale per l’accesso ai servizi regionali. Tra le novità principali ci sono un motore di ricerca avanzato visibile in homepage, una riorganizzazione per aree tematiche come sanità, tributi e istruzione, e una sezione editoriale che mette in evidenza le notizie più rilevanti della giornata. Secondo il presidente Attilio Fontana l’intervento non è solo tecnologico, ma rappresenta un investimento nella qualità della relazione con i cittadini.

Funzionalità pensate per l’utente

La riorganizzazione del portale ha privilegiato strumenti progettati per ridurre la frammentazione delle informazioni: il motore di ricerca permette di filtrare risultati e trovare procedure o servizi senza perdersi tra pagine diverse, mentre le aree tematiche raccolgono documenti e pratiche più richieste. L’introduzione di elementi di personalizzazione rende possibile salvare contenuti e preferenze nella nuova Area Personale, che sostituisce la precedente Lombardia Informa, e ricevere aggiornamenti in tempo reale sugli argomenti di interesse.

Accessibilità e chiarezza dei contenuti

Un punto centrale del restyling riguarda l’accessibilità: testi riformulati, gerarchie visive più nette e pagine ridisegnate per essere fruibili da dispositivi diversi. L’uso di template uniformi e una maggiore attenzione alla leggibilità rendono il portale più inclusivo. Inoltre, grazie all’uso pratico di intelligenza artificiale, i contenuti vengono presentati in forma chiara e sintetica, con un controllo attento sulla privacy degli utenti, per garantire informazione affidabile e comprensibile.

Personalizzazione e intelligenza artificiale

La componente di intelligenza artificiale è stata introdotta per migliorare l’interazione: oltre a generare testi più leggibili, nei prossimi mesi il sito si arricchirà di assistenti digitali e funzioni di ricerca che interpretano il linguaggio naturale. Questo significa che gli utenti potranno porre domande in modo colloquiale e ottenere risposte su procedure certificate da Regione Lombardia o da fonti esterne validate. L’approccio punta a ridurre i tempi di ricerca e a guidare l’utente verso la pratica o il servizio corretto.

Area Personale e notifiche

La nuova Area Personale consente di salvare documenti, impostare preferenze tematiche e ricevere notifiche personalizzate su scadenze o aggiornamenti normativi. Si tratta di un’aggiunta che trasforma il portale da semplice archivio informativo a uno strumento operativo, capace di accompagnare il cittadino nelle pratiche quotidiane e di costruire un rapporto continuativo con l’istituzione.

Più canali per raccontare la Regione

Parallelamente al portale, Regione Lombardia ha lanciato piattaforme tematiche come Lombardia Experience, dedicata alla promozione del patrimonio culturale e territoriale tramite eventi, podcast e percorsi tematici, e Lombardia Notizie, che seleziona le tre notizie principali del giorno per offrire un punto di sintesi sulle attività regionali. Questi strumenti ampliano l’offerta informativa e incentivano il coinvolgimento dei cittadini attraverso contenuti multimediali e interattivi.

Lombardia Notizie TV

Nel percorso d’innovazione rientra anche la piattaforma editoriale in streaming Lombardia Notizie TV, lanciata a fine 2026: la tv online ha raccontato eventi di rilievo, tra cui le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, con approfondimenti e ospiti, raggiungendo oltre 30.000 visualizzazioni al mese e mantenendo un palinsesto di circa 12 ore giornaliere. Questo canale serve a valorizzare storie di innovazione, iniziative locali e testimonianze delle comunità lombarde.

Complessivamente, il nuovo portale e le piattaforme correlate delineano un ecosistema digitale integrato che vuole rendere l’azione amministrativa più trasparente, accessibile e prossima ai bisogni quotidiani. L’intento dichiarato è consolidare un rapporto diretto con cittadini, imprese e stakeholder, offrendo strumenti utili per migliorare la qualità della vita e semplificare l’accesso ai servizi regionali.