Giovane peruviano di 20 anni arrestato a Milano per stalking e violenza sessuale

Un caso di stalking e violenza ha portato all'arresto di un giovane a Milano.

Un episodio inquietante di stalking e violenza domestica ha colpito la città di Milano. Un giovane di 20 anni, di origine peruviana, è stato arrestato a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare. È accusato di reati gravi, tra cui atti persecutori, violenza sessuale ed estorsione. Il giovane ha messo in atto comportamenti opprimenti nei confronti della sua ex compagna.

Il contesto della vicenda

Secondo quanto riportato dagli inquirenti, la vicenda è segnata da un passato di maltrattamenti. Il giovane era già stato condannato nel 2025 a una pena di due anni, sospesa, per maltrattamenti in famiglia. Non riusciva ad accettare la decisione della donna di porre fine alla loro relazione, scatenando una spirale di minacce e aggressioni verbali, che ha portato a comportamenti estremi e pericolosi.

Comportamenti persecutori e minacce

Un giovane ha perseguitato la sua ex compagna attraverso insulti, messaggi minatori e appostamenti. In numerose occasioni, ha inviato migliaia di comunicazioni, alcune delle quali accompagnate da immagini inquietanti in cui mostrava un’arma da fuoco. Questo comportamento ha suscitato preoccupazione e allerta nelle autorità competenti, che hanno avviato un’indagine per tutelare la vittima.