Come l’intelligenza artificiale sta cambiando il panorama della ricerca online

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la ricerca online, creando nuove sfide e opportunità per le aziende.

Problema/scenario

Negli ultimi anni, la ricerca online ha subìto un cambiamento radicale. Con l’emergere di motori di ricerca basati su AI, come ChatGPT e Google AI Mode, il fenomeno dello zero-click search è diventato sempre più diffuso. Attualmente, si stima che il 95% delle ricerche effettuate tramite Google AI Mode non generi clic, mentre ChatGPT raggiunge percentuali tra il 78% e il 99%. Questo ha portato a un crollo del CTR organico tradizionale, dove il primo posto ora ha un CTR ridotto dal 28% al 19% (-32%). Aziende come Forbes e Daily Mail hanno registrato diminuzioni del traffico rispettivamente del -50% e del -44% a causa di questi cambiamenti.

Analisi tecnica

Per comprendere il funzionamento dei motori di ricerca AI, è fondamentale distinguere tra modelli di fondazione e RAG (Retrieval-Augmented Generation). I modelli di fondazione, come quelli adottati da ChatGPT e Google AI, si basano su ampie basi di dati per generare risposte. Al contrario, i modelli RAG integrano informazioni recuperate da fonti esterne. Questi motori di risposta selezionano le fonti utilizzando meccanismi di grounding e citation patterns, che assicurano la pertinenza e l’affidabilità delle informazioni fornite. La distinzione tra motori di risposta e motori di ricerca tradizionali è cruciale per comprendere l’evoluzione del panorama della ricerca.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore.

Identificare 25-50 prompt chiave.

Condurre test su ChatGPT, Claude, Perplexity e Google AI Mode.

Impostare Analytics utilizzando GA4 con regex per bot AI.

Milestone: stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor.

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per garantirne l'AI-friendliness.

Pubblicare contenuti freschi e aggiornati.

Garantire una presenza cross-platform su Wikipedia, Reddit e LinkedIn.

Milestone: contenuti ottimizzati e strategia distribuita.

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility, website citation, traffico referral e sentiment.

Tool da utilizzare: Profound, Ahrefs Brand Radar, Semrush AI toolkit.

Testing manuale sistematico delle prestazioni.

Fase 4 – Refinement

Iterazione mensile sui prompt chiave.

Identificazione di nuovi competitor emergenti.

Aggiornamento dei contenuti non performanti.

Espansione su temi contraction.

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante.

Utilizzare H1/H2 in forma di domanda.

Includere un riassunto di tre frasi all'inizio di ogni articolo.

Verificare l'accessibilità senza JavaScript.

Controllare robots.txt per non bloccare GPTBot, Claude-Web e PerplexityBot.

Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro.

Richiedere review fresche su G2 e Capterra.

Pubblicare articoli su Medium, LinkedIn, Substack.

Prospettive e urgenza

Il momento per intervenire è cruciale. Le aziende che implementeranno strategie orientate all’intelligenza artificiale ora potranno beneficiare di un vantaggio competitivo significativo. I rischi associati a un ritardo nell’adozione di tali tecnologie sono considerevoli. L’evoluzione futura potrebbe includere modelli come il Pay per Crawl di Cloudflare, che potrebbero trasformare ulteriormente il panorama della ricerca online.