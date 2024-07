Milano vivrà un nuovo sciopero dei mezzi pubblici locali Atm: stop previsto per il 18 luglio 2024

Dopo l’ultimo sciopero del 7 luglio arriva un altro stop dei mezzi pubblici ATM proclamato dalle principali sigle sindacali del settore dei trasporti: sarà una nuova giornata da dimenticare il 18 luglio 2024.

Nuovo sciopero giovedì 18 luglio

Continua la protesta di Filt Cgil, Uilt Uil, Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl Fna e, secondo il portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i dipendenti delle aziende del trasporto pubblico locale si fermeranno per 4 ore. A rischio il servizio di metropolitane, autobus e tram gestiti da ATM dalle ore 19:30 alle 23:30.

L’ultima astensione di 4 ore proclamata dalle stesse sigle sindacali risale al 14 gennaio 2022 e, a Venezia, ha registrato un’adesione del 65% nel settore automobilistico e del 46% in quello di navigazione.

Inoltre, in merito al prossimo sciopero l’azienda avrebbe garantito le fasce di garanzia, come previsto dalla legge.

I motivi dello sciopero

Le ragioni dello sciopero sarebbero legate principalmente al mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri internavigatori.

L’obiettivo della protesta dei lavoratori vuole rivendicare il diritto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali.

Fasce orarie garantite giovedì 18 luglio

Al momento riguardo allo stop non sono ancora disponibili informazioni sulle fasce orarie in cui i mezzi saranno garantiti, bisognerà attendere le prossime ore per avere maggiori dettagli in merito.