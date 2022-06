Torre dei Moro, niente Imu per chi ha perso la casa nell’incendio

Il consiglio comunale di Milano ha approvato all'unanimità il provvedimento proposta dalla giunta.

I residenti della Torre dei Moro, il grattacielo di via Antonini devastato da un incendio lo scorso 29 agosto, non dovranno pagare l’Imu.

Torre dei Moro: provvedimento approvato all’unanimità

Nella seduta di lunedì 30 maggio il consiglio comunale di Milano ha deliberato l’esenzione dal pagamento dell’Imu per le abitazioni principali dichiarate inagibili o inabitabili in seguito a eventi eccezionali.

Il provvedimento era stato proposto alcuni giorni fa dalla Giunta ed è stato poi approvato dall’Aula all’unanimità: 42 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.

Imu Torre dei Moro: le norme nazionali

In base alla normativa vigente in materia, le abitazioni diventate inagibili per cause di forza maggiore perdono il requisito di abitazione principale, consentendo così ai proprietari di pagare il tributo dimezzato. I comuni, con deliberazione consiliare, hanno la facoltà di azzerare l’aliquota applicata per questo tipo di immobili con effetto dal 1° gennaio 2022.

Imu Torre dei Moro: la nota stampa

Nella nota stampa si legge: “La delibera approvata oggi prevede inoltre l’esenzione per gli immobili concessi in comodato gratuito a enti territoriali o non commerciali per “favorire ulteriormente gli enti del terzo settore”, nel caso in cui il comodante sia un soggetto non commerciale”.

