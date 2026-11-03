Milano si conferma leader globale: i suoi ospedali brillano in oncologia, neurologia e cardiologia, sostenuti da innovazione digitale e partnership europee.

Nel panorama sanitario europeo, la zona metropolitana di Milano sta scrivendo pagine di eccellenza. Ospedali, istituti di ricerca e università collaborano in progetti di alta tecnologia, competono in classifiche internazionali e partecipano a reti transfrontaliere. I recenti riconoscimenti dimostrano che la capitale lombarda non è solo un centro economico, ma anche un punto di riferimento per la sanità digitale e per le cure altamente specializzate.

Eccellenza digitale e oncologica: l’Istituto Europeo di Oncologia

L’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) ha conquistato il primo posto in Italia nella classifica World’s Best Smart Hospitals 2027 di Newsweek, posizionandosi al 45° posto a livello globale per l’integrazione tecnologica nei percorsi di cura. Il riconoscimento si aggiunge al primato nazionale nella classifica degli ospedali specialistici in oncologia, titolo mantenuto per sette anni consecutivi. Grazie a sistemi di telemedicina avanzati, cartelle cliniche elettroniche interoperabili e piattaforme di intelligenza artificiale per la diagnosi precoce, l’IEO dimostra come la sanità digitale possa tradursi in risultati clinici concreti e in un’esperienza più fluida per i pazienti.

Neurologia e cardiologia al vertice globale

L’Istituto Neurologico Carlo Besta si è posizionato all’ottavo posto mondiale nella classifica World’s Best Specialized Hospitals 2027 per la disciplina neurologica, e al secondo posto in Europa. Nella stessa classifica, la sua sezione di neurochirurgia è arrivata undicesima a livello globale e terza in Europa, confermando la capacità di trattare patologie complesse con tecniche all’avanguardia come la stimolazione cerebrale profonda e la chirurgia robotica. Parallelamente, il Centro Cardiologico Monzino ha mantenuto, per il settimo anno consecutivo, il primato italiano nella specialità cardiologica nella medesima classifica, entrando nella lista dei primi 20 centri mondiali. La leadership del Monzino è sostenuta da programmi di ricerca sulle malattie coronariche, dall’utilizzo di imaging di ultima generazione e da un network clinico che collega centri europei per trial internazionali.

Reti europee, formazione e certificazioni di qualità

L’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano guida il progetto JANE-2, nato nell’ambito del programma EU4Health e del piano Europe’s Beating Cancer. Questa iniziativa vuole rafforzare la collaborazione tra i principali centri oncologici europei, favorendo lo scambio di protocolli terapeutici e la condivisione di dati clinici in un ambiente sicuro. Il Policlinico di Milano, invece, è stato scelto dalla rete europea EGEUS per ospitare il master 2026 in ecoendoscopia, un programma formativo che riunisce esperti universitari e clinici per diffondere le migliori pratiche nella diagnosi e nel trattamento delle patologie bilio-pancreatiche. L’Ospedale Niguarda ha ottenuto la certificazione della Joint Commission International, riconoscimento che valuta la qualità organizzativa e la sicurezza dei pazienti; nel ranking World’s Best Hospitals 2026 si è classificato al 43° posto mondiale. Infine, l’Ospedale San Raffaele (67°) e l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (76°) sono presenti nella classifica World’s Best Smart Hospitals 2027, confermando che la sanità digitale è una caratteristica diffusa tra le strutture italiane più avanzate.