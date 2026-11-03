Milano accende la moda del futuro: intelligenza artificiale, materiali innovativi e startup che hanno già superato i 2 milioni di finanziamenti.

Milano continua a confermarsi come una delle capitali mondiali della moda, ma il suo ruolo sta mutando: non sono più solo le grandi maison a guidare il cambiamento, ma un vivace ecosistema di startup fashion tech che sperimenta soluzioni all’avanguardia. Un gruppo di sei realtà emergenti ha già raccolto oltre 2 milioni di euro, dimostrando che la sinergia tra design e tecnologia è premiata dal mercato.

Ingenium 21 ottobre: l’incontro di riferimento per la moda digitale

Il Fashion Technology Accelerator ha contribuito a rendere possibile Ingenium – Fashion Tech Symposium & Expo, patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’evento si è tenuto a Milano il 21 ottobre, attirando circa 900 ospiti – imprenditori, investitori e top manager – e ospitando 72 startup del settore tecnologico. Più di 30 speaker, tra cui Attila Kiss (presidente di Gruppo Florence), Laudomia Pucci (presidente di Pucci Heritage) e Alessandro Pescara (CEO di Aspesi), hanno illustrato le potenzialità dell’intelligenza artificiale nella catena del valore del lusso.

Le sei startup protagoniste

Tra le aziende presentate, sei hanno catturato l’attenzione per l’originalità dei loro progetti e per i finanziamenti già ottenuti. Ecco una panoramica sintetica:

Renooon

Specializzata in cataloghi online automatizzati, Renooon utilizza algoritmi di machine learning per generare descrizioni prodotto in tempo reale, riducendo i tempi di pubblicazione e migliorando la SEO dei brand di moda.

Fili Pari

Fili Pari trasforma la polvere di marmo in filati di alta qualità, creando una nuova classe di tessuti riciclati e di lusso. Il materiale è stato già testato da marchi di alta moda per le sue proprietà di lucentezza e resistenza.

Cloov

Cloov porta la moda circolare al cuore della strategia dei brand, offrendo piattaforme di tracciabilità basate su blockchain per garantire la provenienza e il ciclo di vita dei capi.

RenovaVino

Questa startup converte gli scarti vinicoli in fibre tessili, creando un’alternativa sostenibile ai tradizionali polimeri sintetici. I grandi gruppi del lusso hanno già firmato accordi pilota per sperimentare la linea.

DigitalFit

DigitalFit sviluppa soluzioni di prova virtuale basate su IA, consentendo ai consumatori di visualizzare il fit dei capi in 3D, diminuendo i resi e migliorando l’esperienza d’acquisto online.

EcoThread

EcoThread produce fibre a partire da rifiuti agricoli, integrando sistemi di circular economy nella fase di produzione. L’azienda ha già ricevuto finanziamenti europei per scalare il processo produttivo.

Il risultato è chiaro: la moda milanese sta abbracciando una rivoluzione digitale che combina intelligenza artificiale, circular economy e nuovi materiali per creare un futuro più sostenibile e competitivo a livello globale.